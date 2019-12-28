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В последнее время AMD и Nvidia устроили настоящую бомбардировку своими видеокартами. AMD откровенно подкачивает, теряя долю рынка. По всей видимости дело не в том, что видеокарты серии Radeon RX 5700 плохо продаются. Ситуация обстоит таким образом, что AMD долгое время было нечего предложить покупателям, которые хотят взять современную карточку за 200 долларов. Вместо этого нам предлагали покупать неликвид 2017 года, который валяется на полках и давно никому не нужен. Nvidia, напротив, завалила нас всевозможными карточками, давая возможность выбрать решение по своему кошельку.

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Это краткая характеристика того, что сейчас происходит на рынке. В продаже много видеокарт, но купить нечего. Странная ситуация. Я уже писал, что был бы не против приобрести GeForce RTX 2070 Super, но цена на неё откровенно завышена. Всё, что стоит меньше, меня не интересует. Но я - это отдельный случай. Давайте поговорим о среднестатистическом покупателе, который подбирает карточку для своих нужд. При этом оценим, есть ли сейчас смысл вообще брать видеокарту.

До 150 долларов.

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До 200 долларов.

В этой категории всё очень туго. Из всех кандидатов я бы выделил Radeon RX 570 на 4 Гб оперативной памяти и GeForce GTX 1650 с теми же 4 Гб ОЗУ. Обе карточки отлично справляются с играми на средних настройках графики в разрешении 1080р. Что до более низких разрешений, то они еще несколько лет будут тянуть все игры на 720р. Для непритязательного игрока сойдёт. Но я утверждаю, что стоит подождать всего три месяца и за эту сумму можно будет отхватить гораздо более производительную карту. А значит более интересная модель GeForce GTX 1650 Super уже начнёт продаваться ниже 150 долларов. А ведь это буст на 10-15% буквально на пустом месте. Я не предлагаю ждать год или больше. Но, конкуренция в нижнем ценовом сегменте заставит обе компании опустить цены на свои видеокарты за 170-180 долларов ниже отметки в 150 долларов. Нужно слегка набраться терпения.

Недавно вышла новая видеокарта Radeon RX 5500 XT. Сказать, что она разочаровывает, это не сказать ничего. Вероятно, производитель скоро опустит на неё цену, но и тогда она будет неинтересна. В этом же сегмента продолжает играть RX 590, который уже давно нуждается в замене. Со стороны зелёных всё та же GTX 1650 Super. Тем, кто собрался купить карточку из этого ценового сегмента, можно рассчитывать на снижение цены на GTX 1660 Super, которая неминуемо подешевеет перед выходом Radeon RX 5600 XT. Вот только когда это случится, большой вопрос. Как видите, это один из самых вялых сегментов, в котором производители не спешат сбрасывать цены.

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200-250 долларов.

Тем, кто нацелился на эту ценовую категорию, придётся довольствоваться одной лишь GTX 1660 Super на 6 Гб ОЗУ. Это довольно бодрая карточка. Но, согласитесь, когда покупаешь карту почти за 250 долларов, ждёшь от неё большего, чем просто высокие настройки графики в разрешении 1080р. Мне кажется, что всё нынешнее поколение видеокарт от Nvidia продаётся по завышенной стоимости. Красная цена этой карте в районе 199 долларов в свободном доступе, а никак не 250, за которые её продают наши ретейлеры. У AMD в этой ценовой категории пусто. К выходу готовится Radeon RX 5600 XT, которая, к сожалению, займёт место между 250 и 300 долларов, однако, она неминуемо снизит цену на RTX 2060, которая опустится ниже 300 долларов. Я полагаю, что это приведёт к удешевлению Radeon RX 5600 XT, которую я бы вам советовал брать в этой ценовой категории.

300-400 долларов.

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Разбивать эту категорию на две более мелкие не вижу смысла. Большая часть тех, кто покупает видеокарты до 200 долларов, играет в онлайн игры, в которых таких мощностей хватает за глаза. Те же, кто выбирает варианты получше, рассчитывают на высокий fps в совсем других проектах. Именно поэтому я не предлагаю размениваться на Radeon RX 5700, остановившись на её старшей версии с приставкой «ХТ». Со стороны зелёной команды у нас только RTX 1660 Super. Radeon явно мощнее, он способен соперничать с видеокартами из другого дивизиона. Зато у него нет лучей и шильдика Nvidia. Мне кажется, что тем, кто планирует взять карточку до 400 долларов, придётся ждать дольше всех. Снизить цены на более производительные решения сможет только следующее поколение Nvidia или россыпь ТОПовых видеокарт от AMD. Увы, обе стороны хранят молчание. Когда случится этот счастливый день, не знает никто. Но брать откровенно слабую RTX 1660 Super и Radeon RX 5700 ХТ без лучей за 350-400 долларов я не вижу смысла. Уже через год игроделы начнут штамповать игры с трассировкой лучей под новое поколение консолей. Остаться со своей дорогущей видеокартой за бортом мирового прогресса будет довольно неприятно.

Выше 400 долларов.

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До тех пор, пока AMD не придёт в этот ценовой сегмент с хорошей производительной видеокартой, ждать скидок от Nvidia не стоит. Если у вас есть 500 долларов на видеокарту – покупайте. Если есть, но вы, как и я, не хотите переплачивать за зелёную наценку – ждите. В последнее время ходят разные слухи. Кто знает, что случится весной-летом 2020 года, когда ожидается несколько крупных анонсов.

Что же, как видите, ситуация сложилась таким образом, что взять карточку можно, но рынок замер в ожидании новых героев. Как только они появятся, цены пойдут вниз. Сейчас же я предлагаю спокойно подождать, если вас не гонит в спину дедушка Мороз или Снегурочка.