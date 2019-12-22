Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Radeon RX 5500 ХТ получился очень спорные характеристики и высокий ценник. На замену ему уже идёт Radeon RX 5600 ХТ, которая должна получить совершенно иные характеристики и занять нишу, в которой красные карты на данный момент не представлены.

реклама

По сообщением сайта igorslab, новая карта будет показана на CES 2020. Особый интерес представляют её характеристики. Так, она получит 192-битную шину памяти, а также 6 или 12 Гб ОЗУ. Видеокарта будет основана на урезанной на ¼ архитектуре Navi 10. Таким образом, вместо 2560SP новый GPU получит 1920SP. При равных со старшей моделью частотах, новинка будет демонстрировать около 75% её производительности.

реклама

Новая видеокарта будет нацелена на закрытие бреши, образовавшееся после ухода с рынка Radeon Vega 56. Вот только в отличие от прожорливой и чрезвычайно дорогой Веги, RX 5600 ХТ выполнена по 7 нм техпроцессу и сразу на старте продаж начнёт приносить своим создателям прибыль.

реклама

Кроме того, что видеокарта дебютирует на CES 2020 известно, что ряд крупных производителей (ASUS) уже готовы представить свои решения на базе нового чипа. К сожалению, загадкой остаётся только цена видеокарты. Однако, помня о том, насколько высоко оценена Radeon RX 5500 ХТ, есть большие сомнения, что новинка получит низкий ценник, ведь для этого придётся пересматривать ценовую политику и на младшую карту.