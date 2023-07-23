Ремонтировать старый хлам сложно, вот только запчастей для металлолома уже нет в наличии

Ещё прошлой осенью, когда страны Европы и США начали активно поставлять оружие и технику Украине, многие эксперты по обе стороны океана заговорили о проблемах, с которыми обязательно столкнутся ВСУ. В первую очередь высказывались опасения, что обучить военнослужащих управляться с оружием НАТО окажется сложной задачей. Похоже, при помощи многочисленных наёмников и инструкторов эту задачу удалось решить, а вот с логистикой просто беда. Ещё до начала контрнаступления в НАТО указывали на необходимость поддержания техники в рабочем состоянии на всей линии соприкосновения. Сегодня аналитики пишут, что украинской армии не хватает собственных ремонтных возможностей, и единственная надежда – новые поставки или помощь со стороны НАТО.

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Глава отдела закупок и обеспечения Пентагона пожаловался на необходимость экстренного создания ремонтных баз в Европе. Для этого пришлось отправить туда сотни специалистов, но даже это не способно решить всех логистических проблем. Известно, что рабочая группа, занимающаяся ремонтом техники стран НАТО, включает представителей только 22 стран, тогда как поставками занимались 50 стран. Уильям Лапланте полагает, что у некоторых государств просто нет технической возможности следить за своими поставками, и они сталкиваются с трудностями обеспечения ремонта. В целом же, половина так называемых союзников Украины просто сплавила Зеленскому старый хлам, а после умыла руки, ведь ремонтировать и восстанавливать такой металлолом крайне сложно. Ну а в результате эксперты рассказывают о том, что склады ВСУ заполнены повреждённой техникой, а достать запчасти для ремонта сотен бронемашин невозможно. Известно, что за время с начала СВО было проведено свыше 4000 поставок, многие из которых подвергались ударам российских ракет на западной Украине или на Донбассе. В результате возник логистической кошмар, а разгрести бардак нереально.

Немалая часть техники считается одноразовой и после первого повреждения выбрасывается в мусор. Эксперты отмечают, что НАТО накачивал ВСУ бронетехникой, надеясь на быстрый успех, но спустя 50 дней после начала наступления становится ясно, что все попытки прорвать оборону РФ оказались тщетными. При этом многие страны Европы поставляли уже бракованную технику, которая требовала ремонта ещё до выхода в бой. Поскольку запасных частей для подобной техники не было, то значительная часть таких подарков пылится на складах. К примеру, недавно стало известно, что Киев получит 100 советских БМП, которые находятся на консервации уже 40 лет. Сколько из таких машин удастся вернуть в строй, большой вопрос, ведь даже более новые Leopadr 1А5 в Германии восстанавливают месяцами, умудрившись отремонтировать всего 10 машин.

Ну а для стран Восточной Европы ремонт такой техники стал "золотым дном". Десятки лоббистов ведут борьбу за строительство ремонтных заводов в Польше, где сегодня пытаются восстанавливать не только американские БМП Bradley, но и приступили к ремонту немецких Leopard 2. В итоге Польша зарабатывает сотни миллионов долларов, тогда как большую часть техники уже невозможно вернуть в строй. Сообщается, что в некоторых случаях ВСУ используют 3D-принтеры, позволяющие выпускать запчасти для техники стран НАТО. Вот только такие запчасти недолговечны, а часто их использование окончательно добивает механизм, который ещё можно было восстановить. Эксперты отмечают, что со временем количество повреждённых систем ППО и техники будет только расти, тогда как новые поставки сильно сокращаются. При этом многие экземпляры, которые сегодня ВСУ активно используют, были выпущены десятилетия назад, а значит найти для них запчасти невозможно даже в странах-производителях.