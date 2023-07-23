Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему контрнаступление превратилось для ВСУ в логистический ад, а решения проблемы не существует
Ремонтировать старый хлам сложно, вот только запчастей для металлолома уже нет в наличии

реклама

Ещё прошлой осенью, когда страны Европы и США начали активно поставлять оружие и технику Украине, многие эксперты по обе стороны океана заговорили о проблемах, с которыми обязательно столкнутся ВСУ. В первую очередь высказывались опасения, что обучить военнослужащих управляться с оружием НАТО окажется сложной задачей. Похоже, при помощи многочисленных наёмников и инструкторов эту задачу удалось решить, а вот с логистикой просто беда. Ещё до начала контрнаступления в НАТО указывали на необходимость поддержания техники в рабочем состоянии на всей линии соприкосновения. Сегодня аналитики пишут, что украинской армии не хватает собственных ремонтных возможностей, и единственная надежда – новые поставки или помощь со стороны НАТО.

реклама

Глава отдела закупок и обеспечения Пентагона пожаловался на необходимость экстренного создания ремонтных баз в Европе. Для этого пришлось отправить туда сотни специалистов, но даже это не способно решить всех логистических проблем. Известно, что рабочая группа, занимающаяся ремонтом техники стран НАТО, включает представителей только 22 стран, тогда как поставками занимались 50 стран. Уильям Лапланте полагает, что у некоторых государств просто нет технической возможности следить за своими поставками, и они сталкиваются с трудностями обеспечения ремонта. В целом же, половина так называемых союзников Украины просто сплавила Зеленскому старый хлам, а после умыла руки, ведь ремонтировать и восстанавливать такой металлолом крайне сложно. Ну а в результате эксперты рассказывают о том, что склады ВСУ заполнены повреждённой техникой, а достать запчасти для ремонта сотен бронемашин невозможно. Известно, что за время с начала СВО было проведено свыше 4000 поставок, многие из которых подвергались ударам российских ракет на западной Украине или на Донбассе. В результате возник логистической кошмар, а разгрести бардак нереально. 

Немалая часть техники считается одноразовой и после первого повреждения выбрасывается в мусор. Эксперты отмечают, что НАТО накачивал ВСУ бронетехникой, надеясь на быстрый успех, но спустя 50 дней после начала наступления становится ясно, что все попытки прорвать оборону РФ оказались тщетными. При этом многие страны Европы поставляли уже бракованную технику, которая требовала ремонта ещё до выхода в бой. Поскольку запасных частей для подобной техники не было, то значительная часть таких подарков пылится на складах. К примеру, недавно стало известно, что Киев получит 100 советских БМП, которые находятся на консервации уже 40 лет. Сколько из таких машин удастся вернуть в строй, большой вопрос, ведь даже более новые Leopadr 1А5 в Германии восстанавливают месяцами, умудрившись отремонтировать всего 10 машин. 

Ну а для стран Восточной Европы ремонт такой техники стал "золотым дном". Десятки лоббистов ведут борьбу за строительство ремонтных заводов в Польше, где сегодня пытаются восстанавливать не только американские БМП Bradley, но и приступили к ремонту немецких Leopard 2. В итоге Польша зарабатывает сотни миллионов долларов, тогда как большую часть техники уже невозможно вернуть в строй. Сообщается, что в некоторых случаях ВСУ используют 3D-принтеры, позволяющие выпускать запчасти для техники стран НАТО. Вот только такие запчасти недолговечны, а часто их использование окончательно добивает механизм, который ещё можно было восстановить. Эксперты отмечают, что со временем количество повреждённых систем ППО и техники будет только расти, тогда как новые поставки сильно сокращаются. При этом многие экземпляры, которые сегодня ВСУ активно используют, были выпущены десятилетия назад, а значит найти для них запчасти невозможно даже в странах-производителях. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #военные технологии
Источник: svpressa.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США призвали не расстраиваться от того, что санкции так и не смогли уничтожить экономику России
Ходаковский: тактика ползучего наступления ВСУ не сработала, а в Киеве ожидают наступления армии РФ
Экс полковник ВС США: новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
29
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
3
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
7
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
11
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Украинский военный опубликовал видео с подорванными на минах танками Leopard
3
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
8
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
3
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
14
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
6
В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
1
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
4

Популярные статьи

9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
8
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
6
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
8
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
13
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
11
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
8
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
+

Сейчас обсуждают

MrPegge
12:59
С чего бы США расстраиваться. США победили, РФ с Украиной проиграли. США получили европейские рынки для своих сланцевых производителей. РФ эти рынки потеряла. Украина потеряла транзитные платежи и не...
В США призвали не расстраиваться от того, что санкции так и не смогли уничтожить экономику России
Мегавольт
12:57
была такая поговорка. новое хорошо забытое старое. Жду ремаки фара1,фир1,возвращение в замок, нфс мв2005. Чуется атомное удалиться с компа ибо не алле.
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
Максим Соколов
12:56
Им нужно минимум rx 7950xtx ставить чтобы дай бог 80-100 кадров получили
PlayStation 5 Pro получит мощный GPU и сможет выдавать 120 FPS в 4K
Aslan Heroes
12:55
То самое чувство когда свобода слова и свободные рынки это для кого надо, а кому не надо отмена и санкции.
Япония ввела новые ограничения на поставку оборудования для производства чипов в Китай
Зацелованный
12:54
усратые усраинцами земли
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Дядя Z
12:54
ну если арабы трубку телефона,даже не подняли,на байдуна,а пиндосам нефть необходима для существования их страны.Арабы и Россия-это лидеры-поставщики нефти на планете.Это пиндосам гайки завинтили,они ...
В США призвали не расстраиваться от того, что санкции так и не смогли уничтожить экономику России
Зацелованный
12:53
Когда ты тут писать перестанешь, тогда мы поймем, что всё. Ты же свою дупу с дивана поднимешь, пойдешь и сдохнешь в окопе как положено дрессированному свидомитому хинзиру за счастье и светлое будущее...
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Dimkovski
12:50
За такой корпус убивать надо...Ну и видеокарту можно было бы по-приличнее взять.. Хотя бы Asus ROG Strix
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
Зацелованный
12:46
Эта тактика для ВСУ создана генералами НАТО и ФША. При чём здесь ВСУ? Обосралиись так и сказал бы, а то кто то у них виноват.
Экс полковник ВС США: новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу
Зацелованный
12:38
Шёл 2023 год, Занюханный Зелёный Главнюк сидел в бункере и оттягивал свой конец....
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем