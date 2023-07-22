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ВСУ потеряли сразу 4 БМП Bradley и Т-64БВ в ходе неудачной атаки на Ореховском направлении
Все машины получили значительные повреждения

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Несколько дней назад командующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины дал очередное интервью американским журналистам. Сырский заявил, что уже скоро вернёт контроль над Бахмутом, рассказывая о значительных успехах ВСУ на данном направлении. Похоже, даже западные журналисты уже устали от подобных обещаний, поскольку в СМИ отмечают, что на место так называемой «Бахмутской мясорубки» пришли «мясные штурмы». Речь идёт о непрекращающемся наступлении, когда в бой бросаются всё новые резервы.

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Военкоры отмечают, что сражения превратились в настоящую мясорубку, поскольку командование ВСУ не считается с потерями, пытаясь доказать кураторам в США, что способны продвигаться вперёд. Ежедневно появляются свидетельства о поражении боевых порядков украинской армии, стремящейся прорвать российскую оборону. Украинские солдаты, в составе малых пехотных подразделений, пытаются проникнуть через эшелонированную оборону, включающую километры минных полей и окопов по всей линии соприкосновения. Часть бойцов отступает, тогда как остальные гибнут под ударами авиации и артиллерии. Исход таких атак обычно предсказуем, но командование в Киеве не намерено останавливаться. При этом заметны высокие потери не только личного состава, но и техники.

Вчера один из бойцов ВСУ показал сразу два подбитых Leopard 2А4, ну а сегодня украинские военнослужащие бросили сразу 4 Bradley на Ореховском направлении. Рядом стоит подбитый советский Т-64БВ, а видео было снято с танка, который проезжал мимо раскинувшегося пейзажа из уничтоженной бронетехники. Сложно сказать, в каком состоянии находятся американские БМП. Дело в том, что в Польше начал работать завод, который занимается восстановлением подобной техники. Журналисты уверяют, что специалисты ремонтируют даже сильно повреждённые машины Bradley, после чего их снова возвращают ВСУ.

Напомним, на территории Украины мощности по ремонту отсутствуют, при этом именно Польша стала транспортным хабом на пути военной техники и оружия из Европы. На этом фоне любопытно выглядит решимость немецкого концерна Rheinmetall построить завод по производству танков именно в Украине. Руководство концерна уверяет, что не боится того, что Россия захочет уничтожить предприятие, поскольку ещё до завершения строительства территорию вокруг него защитят мощные системы ПВО иностранного производства. Больше узнать не эту тему вы можете по ссылке.


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