Аналитики из США и вовсе полагают, что в ходе контрнаступления армия РФ возьмёт контроль над Одессой

Американские аналитики уже успели проанализировать ошибки контрнаступления украинской армии и дали свою оценку происходящим на Запорожском направлении событиям. От Киева требуют пересмотреть свою тактику, поскольку все попытки прорвать оборонительные позиции армии РФ оказались тщетны. При этом звучат неутешительные прогнозы, а отдельные эксперты полагают, что окно возможностей у ВСУ вот-вот закроется. Специалисты предлагают Зеленскому посмотреть на календарь, ведь на дворе конец июля, а значит через 2 месяца распутица парализует все наступательные действия украинской армии. В итоге наступление ВСУ называется ползучим, а критика звучит даже в коридорах Белого дома и Пентагона. По мнению командира бригады «Восток» и замглавы Росгвардии по Донецкой Республике, союзники Украины высказывают откровенное разочарование успехами украинской армии.

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Ходаковский уверен в том, что ВСУ стремительно теряют боевой потенциал и переходят к ожиданию российского наступления. Он отмечает, что новые тактики наступления так и не были разработаны, а упрямство киевских властей только усугубляет сложившуюся ситуацию. Ходаковский предупреждает о возможности неожиданных действий со стороны украинских силовиков, включая предполагаемую попытку захвата Запорожской атомной станции при помощи специальных подразделений. Этот сценарий предполагает вовлечение британских специалистов в планирование и координацию операции. Ходаковский заключает, что не следует недооценивать противника и призывает быть более бдительными и готовыми к возможным неожиданностям.

Ещё более откровенен был полковник США в отставке США в отставке Дэниел Дэвис. В своём интервью Responsible Statecraft, он заявил, что тактика ползучего наступления не только не способствует победе, но также может привести к катастрофическим последствиям, включая потерю основных городов, таких как Одесса. Он напоминает, что вместо прежней тактики истощения противника, ВСУ используют небольшие группы пехоты для проникновения в российские оборонительные позиции. Эксперт такую тактику считает провальной из-за особенностей местности, где ведётся бой. Запорожская область представляет собой поля и равнины с небольшими лесополосами, а значит военнослужащим украинской армии негде укрыться от артиллерии и беспилотников.

Дэниел Дэвис обратил внимание на то, что украинской армии не хватает не только инфраструктуры, но и человеческих ресурсов, чтобы успешно реализовать данную тактику. Он подчеркнул, что лучшим решением для Украины будет инициировать переговоры с Россией, чтобы сохранить свои территории. Если же переговоры не состоятся, а ситуация продолжит развиваться так же напряжённо, эксперт считает, что Россия может перейти в контрнаступление уже в этом году, и города подобные Харькову и Одессе могут оказаться под контролем Вооружённых Сил РФ. Отметим, что озвученное мнение высказывается не в первые, поскольку много аналитиков по обе стороны океана ожидают аналогичной развязки. По мере снижения боеспособности ВСУ, российская армия усиливается новой техникой, а резервы готовы вступить в бой. Скорее всего, попытка контрнаступления будет проведена на Харьковском направлении, но точных данных по этому поводу нет, поэтому приходится руководствоваться аналитикой.