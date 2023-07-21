Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
Всё дело в странном расположении боеукладки немецкого танка

реклама

Уже больше года европейцы активно ищут на своих складах оружие и технику, которой можно было бы поделиться с украинцами. Иногда подобные действия приводят к успеху, но часто ВСУ достаются откровенно старые и плохо соответствующие современным задачам типы вооружения. Отдельные истории даже попадают в прессу, когда пушки отказываются стрелять, машины ездить, а европейские элиты только с удивлением разводят руками. Там заявляют, что предупреждали Киев заранее, но потребность украинской армии в оружии так велика, что там готовы забрать даже старый хлам. Но если страны Восточной Европы действительно снабжали ВСУ советский техникой, получая за неё реальные деньги, то Германия была вынуждена раскупорить неприкосновенный запас, восполнить который намерены через несколько лет. 

реклама

Перечислять всю технику, которую Берлин отправил на Донбасс бесполезно, но в какой-то момент там начали осознавать, что гораздо выгоднее отремонтировать старые танки, чем отдавать новые. Именно так возникла идея передать ВСУ Leopard 1А5, которых в Европе насчитывается несколько сотен. Вначале пообещали дать около 200 танков, после цифра снизилась до 100, и вот сегодня Германия официально отправила первую партию из 10 танков. Leopard 1А5. Нужно понимать, что речь о действительно старом танке, который даже в своей последней модификации далёк от современных требований. Эксперты полагают, что Leopard 1А5 примерно сравним с немодифицированным Т-72 или модифицированным Т64М. Вот только пока армия РФ активно насыщается Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» Украина получает от своих партнёров старые Leopard 1А5.

Согласно официальным данным, Киев получил очередную партию военной поддержки со стороны немецких властей, включающий 10 танков Leopard 1А5. Украина ожидает получить более 100 единиц военной техники этого типа, но эксперты полагают, что в Германии не смогут вернуть в строй даже половину от этой цифры. Кроме танков в состав нового пакета входят 20 пулемётов MG3 для танков и бронетехники, 1035 единиц 155-мм снарядов и дымовых боеприпасов того же калибра, мостовая система и 12 прицепов, 10 радаров, 16 грузовиков Zetros и 100 тысяч аптечек. Власти Германии заявляют, что всё это будет содействовать укреплению украинской армии. Учитывая, что ВСУ в сутки выстреливает свыше 3000 снарядов калибра 155-мм, поставка тысячи единиц выглядит довольно странно. Может у немцев уже и самих ничего нет? 

Напомним, Leopard 1А5 представляет собой последнюю версию модели Leopard первого поколения, которая впервые поступила в серийное производство в 1987 году. В ходе модернизации было усовершенствовано 1225 основных боевых танков, среди которых и Leopard 1А5. Основные улучшения затронули систему управления огнём EMES 18, разработанную на основе СУО EMES 15, применяемой в танках Leopard 2. Также танк был оснащён тепловизорным прицелом, что повышает его боевые возможности. Основным орудием танка Leopard 1А5 является мощное на момент его производства 105-мм нарезное орудие L7A3 со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 55-60 снарядов, а большая часть боеприпасов хранится в передней части корпуса, напротив механика-водителя. Эксперты полагают, что такое расположение боеукладки, в сочетании с недостаточным по современным меркам бронированием, может стать причиной возникновения опасной ситуации. Не исключено, что детонация боекомплекта может возникнуть даже после прилёта не самого мощного снаряда. Leopard 1А5 очень давно не применялся в боевых действиях и называется одним из самых небезопасных танков в СВО. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
Игорь Стрелков-Гиркин арестован по подозрению в экстремизме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
73
Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
20
Российские войска сумели перехватить крылатые ракеты Storm Shadow
7
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
6
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
5
Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
3
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
3
Realme выпустила клон iPhone 14 Pro Max – новый C53 в 10 раз дешевле и получил 108 Мп камеру
2
Волгоградец купил вещи в ЦУМе в 848 раз ниже рыночной стоимости и выиграл дело в Верховном суде РФ
3
С 20 июля все иностранные суда следующие в порты Украины, считаются перевозчиками военных грузов
6
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
4
Valve подняла стоимость ключей и капсул в Counter-Strike: Global Offensive
+
Немецкий завод бронетехники на территории Украины может стать целью для российски ракет
3
На Землю обрушился мощнейший выброс плазмы с Солнца
+
Спикер ВВС ВСУ: Украина пока не имеет возможность сбивать российские ракеты «Оникс»
2
Новый супердрон летает на 20 километров в высоту и способен не приземляться в течение года
4
Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй армией мира
5
Видео: Ка-52 «Аллигатор» наносят удар по бронетехнике ВСУ
2
В Киеве признали беспомощность украинской ПВО перед российскими ракетами «Оникс»
1

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
92
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
15
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
8
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
7
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
12
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
49
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
54
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
2
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
4
Разбираемся, имел ли место вакцинный геноцид в пандемию COVID-19 и есть ли виновные в этом
15

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
16:39
И что говорит?
Игорь Стрелков задержан за экстремизм, в его квартире проводят обыск
Mur
16:37
Скорее дискредитация, чем "дискримитация".
Игорь Стрелков задержан за экстремизм, в его квартире проводят обыск
Серёга Чикачёв
16:33
Там данные по дальности занижены с400 и на 600 летят
Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
Muro
16:32
Первое. А разве есть Су75 в металле? Второе, как там двигатели 2 этапа и плоские сопла на Су57? Видел видео с Амура что на плоских соплах поставили крест. Ну и третье.. А России реально нужен однодвиг...
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
infer1905
16:29
Все нормально с апдейтом, я потом еще и следующее превью накатил: зы у кого-то просто руки из жопы растут.
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
Shatun29
16:27
Сразу уж аппарат для телепортации и лучи смерти. Минные поля это обязательная часть линии обороны они на что собственно надеялись что одна из лучших армий мира не в курсе как оборонительные рубежи ста...
Боец ВСУ: Мины каждые полметра, танки бесполезны, двигаться можно только пешком
Mur
16:22
Я не говорю, что все его слова ложь. Я говорю лишь, что рассматривать его интервью-монологи нужно лишь до того времени, когда он начал работать на киевскую пропаганду. С того момента, как он начал дав...
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Александр Пономарев
16:22
да в общем никак ситуация не изменится, Украине конец по любому
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
Илья Дорофеев
16:21
Нюанс в том что про Абу Грей , Клуни как то забыл
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
Александр Пономарев
16:19
нашел на вики табличку, по количеству танков по странам, за 2021 год, так у европейцев танков считай и нет вообще... разве что у Греции.. да и у той больше, чем у материковых всех вместе взятых %)
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем