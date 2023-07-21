Всё дело в странном расположении боеукладки немецкого танка

Уже больше года европейцы активно ищут на своих складах оружие и технику, которой можно было бы поделиться с украинцами. Иногда подобные действия приводят к успеху, но часто ВСУ достаются откровенно старые и плохо соответствующие современным задачам типы вооружения. Отдельные истории даже попадают в прессу, когда пушки отказываются стрелять, машины ездить, а европейские элиты только с удивлением разводят руками. Там заявляют, что предупреждали Киев заранее, но потребность украинской армии в оружии так велика, что там готовы забрать даже старый хлам. Но если страны Восточной Европы действительно снабжали ВСУ советский техникой, получая за неё реальные деньги, то Германия была вынуждена раскупорить неприкосновенный запас, восполнить который намерены через несколько лет.

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Перечислять всю технику, которую Берлин отправил на Донбасс бесполезно, но в какой-то момент там начали осознавать, что гораздо выгоднее отремонтировать старые танки, чем отдавать новые. Именно так возникла идея передать ВСУ Leopard 1А5, которых в Европе насчитывается несколько сотен. Вначале пообещали дать около 200 танков, после цифра снизилась до 100, и вот сегодня Германия официально отправила первую партию из 10 танков. Leopard 1А5. Нужно понимать, что речь о действительно старом танке, который даже в своей последней модификации далёк от современных требований. Эксперты полагают, что Leopard 1А5 примерно сравним с немодифицированным Т-72 или модифицированным Т64М. Вот только пока армия РФ активно насыщается Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» Украина получает от своих партнёров старые Leopard 1А5.

Согласно официальным данным, Киев получил очередную партию военной поддержки со стороны немецких властей, включающий 10 танков Leopard 1А5. Украина ожидает получить более 100 единиц военной техники этого типа, но эксперты полагают, что в Германии не смогут вернуть в строй даже половину от этой цифры. Кроме танков в состав нового пакета входят 20 пулемётов MG3 для танков и бронетехники, 1035 единиц 155-мм снарядов и дымовых боеприпасов того же калибра, мостовая система и 12 прицепов, 10 радаров, 16 грузовиков Zetros и 100 тысяч аптечек. Власти Германии заявляют, что всё это будет содействовать укреплению украинской армии. Учитывая, что ВСУ в сутки выстреливает свыше 3000 снарядов калибра 155-мм, поставка тысячи единиц выглядит довольно странно. Может у немцев уже и самих ничего нет?

Напомним, Leopard 1А5 представляет собой последнюю версию модели Leopard первого поколения, которая впервые поступила в серийное производство в 1987 году. В ходе модернизации было усовершенствовано 1225 основных боевых танков, среди которых и Leopard 1А5. Основные улучшения затронули систему управления огнём EMES 18, разработанную на основе СУО EMES 15, применяемой в танках Leopard 2. Также танк был оснащён тепловизорным прицелом, что повышает его боевые возможности. Основным орудием танка Leopard 1А5 является мощное на момент его производства 105-мм нарезное орудие L7A3 со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 55-60 снарядов, а большая часть боеприпасов хранится в передней части корпуса, напротив механика-водителя. Эксперты полагают, что такое расположение боеукладки, в сочетании с недостаточным по современным меркам бронированием, может стать причиной возникновения опасной ситуации. Не исключено, что детонация боекомплекта может возникнуть даже после прилёта не самого мощного снаряда. Leopard 1А5 очень давно не применялся в боевых действиях и называется одним из самых небезопасных танков в СВО.