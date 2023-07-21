Похоже, большая часть БМП Bradley, которые были подбиты силами армии РФ, благополучно доставлена в Польшу и отремонтированна

Если Украина стала полигоном НАТО, где американцы отрабатывают новые тактики боевых действий, то Восточная Европа превратилась в перевалочный пункт. Судя по всему, США планируют и дальше накачивать эти страны оружием, создавая очаг напряжённости рядом с границей РФ. При этом подобным государствам готовая не только роль тарана, но и ремонтной мастерской. Причин множество, включая близость к российской границе, ну а отдельные страны с радостью хватаются за предложения заокеанских спонсоров. К примеру, в Болгарии заявили, что продолжат и дальше использовать старые советские истребители МиГ-29 до тех пор, пока новые самолёты F-16 Block 70 не будут поставлены и полностью готовы к эксплуатации. Информацией поделился министр обороны Тодор Тагарев, рассказавший о появлении американских F-16 в небе над Болгарией не раньше 2025 года.

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Что любопытно, ещё недавно в Болгарии уверяли, что получат истребители США намного раньше, но озвученное решение продиктовано исключительно финансовой заинтересованностью. Тагарев сообщает, что его страна не может себе позволить приобрести или арендовать временную замену МиГ-29, так как отсутствуют достаточные средства на их закупку или аренду. В связи с этим, министр обороны подтвердил, что Болгария будет полагаться на МиГ-29 до исчерпания их ресурса. При этом он намекнул на то, что уже вскоре страна получит достаточное количество двигателей для советских истребителей. Выяснилось, что Болгария уже получила два двигателя для МиГ-29 из Польши, и планирует заключение контракта с польским заводом Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., которые должен поставить ещё шесть силовых установок. Отмечается, что ранее ремонт должен был выполнять украинский Луцкий ремонтный завод «Мотор». Вот только из-за боевых действий проводить ремонт там небезопасно, а значит дело в свои руки взяли поляки. Вообще, Польша пытается максимально заработать на украинском конфликте, а уже вскоре начнёт массовый ремонт БМП Bradley, которые были повреждены в ходе наступательной операции украинской армии.

Напомним, поляки так и не начали ремонтировать немецкие Leopard 2 из-за своей жадности, установив цену в 10 раз выше рыночной. А вот с США такие расценки не проходят, поэтому Польша приняла условия старшего брата и уже готова принимать подбитые броневики. По данным журналистов The Washington Post, большая часть подбитых в ходе контрнаступления американских БМП Bradley подлежат восстановлению, а часть из них уже вернулась на поле боя. Американское издание ссылается на источники в военном ведомстве США и уверяет, что безвозвратные потери БМП Bradley составили всего 12 машин. Эта техника была полностью уничтожена и восстановлению не подлежит в каком-либо виде. Такие же данные приводит и нидерландский проект Oryx, который отслеживает потери украинской армии, сообщая о 12 безвозвратно потерянных американских БМП.

Ещё два десятка бронемашин получили серьёзные повреждения, которые нельзя исправить на месте, а значит потребуется серьёзный ремонт. Поэтому эти машины были направлены в Польшу, где есть специалисты, способные проводить восстановительные работы высокой сложности. В The Washington Post пишут о том, что часть бронемашин уже вернулась на поле боя после проведённых ремонтных работ, но точные цифры по количеству восстановленных машин не предоставляются. Журналисты пишут о том, что переменная высоких потерь украинской армии никого не интересует. Польша и США решают собственные задачи, тогда как о погибших никто и не думает. Ну а в Пентагоне поясняют, что, что БМП Bradley были созданы для действий согласно американской доктрине ведения боевых действий. Проще говоря, подобная техника должна была работать под прикрытием авиации и артиллерии, при взаимодействии с танками и пехотой, тогда как командование ВСУ не имеет в распоряжение всех этих средств. Известно, что всего США поставили Украине 109 БМП Bradley, и на сегодняшний день треть из них либо уничтожена, либо повреждена, либо оставлена экипажами.