Предприятие ударными темпами строится в Украине

О планах построить завод по производству танков на территории Украины концерн Rheinmetall заявлял ещё несколько месяцев назад. С тех пор появились публикации, в рамках которых называется даже место расположения такого объекта. Похоже, он будет построен в Закарпатье, а работа над закладкой фундамента ведётся больше месяца. При этом эксперты полагают, что идёт постройка подземных помещений, в которых и сосредоточатся основные мощности. По мнению официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, немецкий завод – это очередная цель, которую армия РФ обязательно поразит. Мария Захарова предупредила немецкую сторону о рисках, ну а сегодня представители Rheinmetall решили дать свой ответ.

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Немецкая сторона заявляет, что не намерена отказываться от своих планов по запуску нового завода на Украине, несмотря на заявления российского МИДа о возможном ударе по предприятию с помощью ракетных систем. Об этом гордо заявил глава концерна. Армин Паппергер напомнил, что ключевая задача Rheinmetall состоит в поддержке украинских партнёров в их борьбе за свободу и демократию, а также удовлетворении потребностей в танках и другом оружии. Паппергер подтвердил, что новый завод будет выпускать широкий спектр военной продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, а также самые продвинутые танки KF51 Panther.

Глава Rheinmetall подчёркивает, что угрозы Москвы не остановят концерн, а значит работы продолжатся в штатном режиме. Точных данных о размещении завода нет, но военкоры пишут о том, что в районе села Чернотисов уже больше месяца ведутся земельные работы. Что любопытно, договор между Киевом и Берлином так и не был опубликован, поэтому можно только догадываться о сроках завершения проекта. Не исключено, что в Германии надеются, что к этому моменту российская сторона примет решение о завершении СВО. Также ходят слухи о планах Польши, Молдавии и Румынии использовать проблемы Киева для расширения своих территорий. Не исключено, что в какой-то момент Закарпатье перестанет считаться украинской территорией, поэтому завод окажется на безопасной территории.