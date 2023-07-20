По мнению Сырского, в настоящее время созданы все условия для захвата Бахмута

Известно, что обстановка под Бахмутом уже больше месяца остаётся крайне напряжённой. Пока там находились отряды ЧВК «Вагнер», украинская армия не предпринимала заметных движений, лишь изредка пытаясь взять контроль над высотами. Уже тогда Пригожин говорил о том, что регулярная армия РФ не справляется с поставленными задачами и часто уходит с позиций, оголяя фланги. Ну а после того, как «вагнеровцы» покинули Бахмут, битва за город развернулась с новыми силами. По данным одного из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, за последние недели ВСУ значительно продвинулись на данном направлении и взяли ключевые высоты севернее Клещеевки.

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Вчера стало известно, что российские бойцы вернули несколько своих позиций, но ВСУ подбрасывают в бой свежие ресурсы и явно не жалеют личный состав. При этом, как и ранее здесь властвует командующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины Сырский. Генерал провалил оборону города, но сегодня пытается оправдать свои поражения перед Зеленским и пытается взять Бахмут в клещи. Сложно сказать, насколько всё это реально, но сам Сырский уверен в том, что ВСУ создали все условия для возвращения города под контроль Киева. По мнению генерала, Бахмут является важнейшим пунктом для дальнейшего наступления, и после его взятия у ВСУ открываются три направления для удара.

При этом подобные заявления уже вызвали критику не только в российской, но и в западной прессе. Там напомнили, что за последние два месяца Сырский уже несколько раз давал обещание взять Бахмут, но пока продолжает топтаться на месте. Как вы уже могли прочесть выше, у ВСУ есть определённые успехи, но армия РФ на данном участке и не думает сдаваться, а значит обстановка остаётся сложной. На этот раз Сырский утверждает, украинская армия обязательно возьмёт город с меньшими потерями. Вот только тактика, которую применяет генерал в последние месяцы, вызывает многочисленную критику, а в итоге, если раньше сражение называлось «Бахмутская мясорубка», то теперь речь идёт о «мясных штурмах». Военкоры пишут, что Сырский отправляет в бой всё новые силы, не обращая внимание на потери. Генерал буквально заваливает российские оборонительные позиции телами из убитых солдат, а в некоторых случаях это позволяет захватывать окопы и укреплённые высоты.

Журналисты отмечают, что даже такая тактика ничего не гарантирует, поскольку армия РФ имеет превосходство в воздухе. Штурмовые отряды ВСУ уничтожаются при помощи авиации, а часто победа сменяется поражением уже на следующий день. Всё это приводит не только к потере человеческого ресурса, но и техники, а это для Киева самая настоящая проблема, ведь страны Европы хотят снизить поставки танков и БМП, а вместо этого начать ремонт подбитой и повреждённой техники.