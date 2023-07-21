Военнослужащий ВСУ уверяет, что такова цена контрнаступления

Сегодня В. Путин в очередной раз подтвердил, что наступательная операция ВСУ не имеет успехов, а потери в живой силе огромны, тогда как значительное количество танков и БМП стран НАТО уничтожены. В последние дни фиксировались тяжёлые бои на Ореховском направлении, когда украинские штурмовые группировки пытались наступать при поддержке немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley. Отражение атаки привело к стабилизации обстановки на линии соприкосновения, а все попытки ВСУ взять участок под контроль пресечены.

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По данным украинских танкистов, при приближении к линии боевого соприкосновения армия РФ открывает плотный огонь из различных видов вооружений, включая поддержку авиации, артиллерию и противотанковые комплексы. Аналитики отмечают, что потери западной бронетехники привели к репутационным потерям американских и европейских оружейных компаний, ну а часто имиджу вредят украинские солдаты, которые фотографируют подбитые танки сразу же после боя. Сегодня в сети заметили кадры, свидетельствующие о последствиях наступления ВСУ в Запорожской области.

Один из украинских военнослужащих показал подбитые немецкие танки Leopard 2А4, которые ранее были поставлены Киеву из Германии. На одном из танков полностью оторвана башня, которая лежит неподалёку от уничтоженной машины. Сам боец рассказывает о том, что такова цена контрнаступления, но не успевает поделиться другой информацией, поскольку ролик прерывается. Второй танк лежит в кустах, поэтому рассмотреть его невозможно. Напомним, Германия и Польша так и не договорились о ремонте Leopard 2, поэтому подбитые машины остаются лежать мёртвым грузом, а вот с БМП Bradley дела пошли лучше. США выделило нужную сумму, после чего поляки незамедлительно приступили к ремонту. Журналисты уверяют, что большая часть машин, которая казалась уничтожена, подлежит восстановлению, а некоторые БМП Bradley уже даже вернулись на Донбасс и снова принимают участие в наступательной операции ВСУ.



