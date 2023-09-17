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Власти Франции распорядились приостановить продажи Айфона 12 из-за повышенного радиоизлучения

В тоже время некоторые заметили странное совпадение запрета продаж 12 модели устройства с выходом на рынок Айфон 15, так как к нему каких-либо претензий нет
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Власти Франции распорядились приостановить продажи модели Айфон 12 на фоне выявления радиоактивного излучения данной моделью телефона выше установленных властями норм🤒

После чего компания заявила, что в ближайшее время будет выпущено обновление которое данную проблему устранит, и приведет излучения в соответствии с нормативами, а власти Франции уже готовятся проверить уровень излучения после заявленного обновления.

В тоже время некоторые заметили странное совпадение запрета продаж 12 модели устройства с выходом на рынок Айфон 15, так как к нему каких-либо претензий нет. Наверное, таким способом компания решила простимулировать продажи новой модели


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#новости #технологии #айфон
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