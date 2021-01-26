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Совсем недавно я уже писал про выход необычного долгостроя для старушки Sega Mega Dive под названием Paprium. Примечательность этой игры в том, что это не какой-то ROM или мод, а полноценный проект, разработанный непосредственно для ретро-консоли, созданный с использованием оригинальных методов разработки, записанный на картриджи и способный полноценно работать на давно устаревшем железе. Напомню, что официальная поддержка Sega Mega Drive закончилась ещё в далёком 1997 году.

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Но самое интересное в этой ситуации то, что Paprium не единственная игра подобного толка и за последние годы для поросшего мхом устройства было выпущено довольно много любопытных новых проектов, а некоторые находятся в разработке прямо сейчас. Предлагаю сдуть пыль со своей Сеги и ознакомиться с пятью самыми лучшими играми для неё.

PAPRIUM

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Студия WaterMelon Games взяла на себя довольно амбициозную задачу создать самую технологически сложную и продвинутую игру для Mega Dive. Разработка длилась более 4 лет, а некоторые фанаты считали, что Paprium так никогда и не выйдет. Но аккурат под конец 2020 разработчики таки довели своё детище до релиза и результат оказался вполне приличным. Данный ольдскульный Beat ’em up можно по праву назвать одной из самых красивых игр для этой приставки.

Радость немного омрачают баги и не самая высокая сложность игрового процесса, но графика, звук и общий уровень исполнения искупают эти недостатки. Любителям ретро-гейминга однозначно стоит ознакомиться с этой игрой.

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Pier Solar and the Great Architects

Paprium был далеко не первым проектом WaterMelon Games. До него эти безумцы создали для Mega Dive полноценную ролевую игру Pier Solar. Это была классическая JRPG с тактическими пошаговыми сражениями в духе ранних выпусков Final Fantasy. Уже тогда у разработчиков получилось создать весьма красивую игру, выжимавшую максимум из древнего железа консоли.

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Не подкачал и традиционно важный для этого жанра сюжет. После довольно банальной завязки история умудряется перерасти в запутанное повествование с интересными и хорошо прописанными персонажами. Позже игру даже переиздали на современных платформах с обновлённой графикой.





Coffee Crisis

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Ещё один Beat ’em up в духе весьма популярной серии Streets of Rage. С геймплейной точки зрения это стандартный броулер, но главной отличительной особенностью этой игры стал сумасшедший трэш-сюжет про нашествие инопланетян, желающих украсть у землян все запасы кофе, музыку жанра хеви-метал и бесплатный Wi-Fi. Остановить их должен главный герой, работающий баристой в кофейне и обожающий тяжёлую музыку.





Xeno Crisis

Другим популярным жанром на Сеге были всевозможные стрелялки и эту нишу среди новых игр решила заполнить Xeno Crisis от студии Bitmap Bureau. Это шутер с видом сверху, процедурной генерацией уровней и небольшими вкраплениями жанра rougelike.

Здесь игрокам тоже предстоит воевать с инопланетянами, но на сей раз в арсенале главного героя будут не пудовые кулаки, а широкий ассортимент разнообразного огнестрельного оружия. Над графикой игры работал известный pixel-art художник Хенк Нейборг, сумевший создать приятную и запоминающуюся картинку.





Tanglewood

Наконец, представитель самого популярного жанра 16-битных игр. Tanglewood это яркий и красочный платформер с загадками и элементами пазла, разработанный всего одним человеком по имени Мэтт Филипс. Этот энтузиаст настолько хотел проникнуться духом времени, что использовал для создания игры язык ассемблера и принципиально не применял при разработке современных компьютеров. При этом ему удалось достичь довольно приличного уровня графики и плавности игровой анимации на уровне больших студийных проектов 90-х, вроде официальной игры по мультфильму Pocahontas.









И раз уж я решился осветить данную тему, то будет довольно странно не рассказать о нескольких играх, на данный момент находящихся в разработке. На ближайшие годы запланированы следующие тайтлы:

ZPF

Зубодробительный сайд-скроллер в духе старых игр для аркадных автоматов. Игра обладает невероятно стильной графикой, а по уровню детализации вполне может посоревноваться с уже названной Paprium.





PHANTOM GEAR

Весьма симпатичный платформер в духе легендарной серии Mega Man. Авторы стремятся воссоздать атмосферу аркадных боевиков старой школы с заучиванием уровней и сложными боссами.





Demons of Asteborg

А здесь перед нами экшен, очень похожий на ранние части серии Castelvania. Даже один из трёх главных героев чем-то неуловимо напоминает протагониста Symphony of the Night Алукарда. Ему также предстоит отправиться в опасное путешествие в тёмные земли, дабы очистить мир от тьмы. Всего в игре будет 9 разнообразных локаций, а разработчики планируют поместить в игру не только классические платформенные уровни, но и моменты с полётами на драконах с видом из-за спины.







