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Жизненный цикл легендарной приставки Sega Mega Drive закончился уже более чем 20 лет назад. Но многие фанаты до сих пор хранят ретро-приставки на своих полках и регулярно сдувают с них пыль для того, чтобы запустить какую-нибудь милую сердцу игру из детства. Немало среди них и коллекционеров, собирающих свою собственную библиотеку картриджей и охотящихся за особо редкими экземплярами.

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А отдельную категорию фанатов представляют разработчики, создающие совершенно новые игры для морально устаревшего железа. Одними из таких являются парни из конторы WaterMelon Games, в последние пару лет работавшие над игрой в жанре Beat ’em up со звучным названием Paprium.

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Саму игру представили широкой общественности ещё в 2017 году, показав публике весьма красочные скриншоты игрового процесса и видео в стилистике сумасшедших тв-роликов из 90-х. Затем последовало 3 года молчания и под конец 2020 года игра таки добралась до своего релиза. За физическое издание игры на картридже просят 130 долларов США (предзаказы оформлялись за 70$).

За эти деньги покупатель получит ультимативный 16-битный браулер в духе Streets of Rage с очень качественной пиксельной графикой, 5 играбельными персонажами, множеством режимов игры и локальным мультиплеером.