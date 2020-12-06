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Выход нового поколения консолей всегда провоцирует рост системных требований игр для ПК. Свежие устройства устанавливают новые стандарты железа, на которые в ближайшие годы будут ориентироваться все игровые разработчики при создании своих проектов. Если вы являетесь приверженцем платформы персональных компьютеров, то в качестве апгрейда стоит рассматривать только те комплектующие, которые примерно соответствуют по производительности начинке консолей, а лучше превосходят её.

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Специалисты канала Digital Foundry решили выяснить, какая видеокарта способна показывать уровень производительности графического чипа PlayStation 5, взяв в качестве примера Assassin's Creed Valhalla. В режиме производительности данная игра демонстрирует динамическое разрешение, скачущее между 1440p и 1728p. На ПК были выставлены максимально идентичные PS5 настройки графики (преимущественно высокий пресет с ультра тенями) и нативное разрешение 1440p.

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В качестве тестового отрезка использовалась одна из сцен пролога, в которой GPU PlayStation 5 испытывает максимальную нагрузку, ловя просадки до 51-54 кадров в секунду. Первым делом были протестированы карты прошлого поколения Nvidia RTX 2060 Super и RTX 2070 Super. И в этой конкретной игре их вычислительной мощи не хватило для достижения схожих с PS5 показателей FPS. В моменте с наибольшей просадкой 2060 Super роняла фреймрейт до 41 FPS, а 2070 Super - до 46. RX 5700 также не смогла одолеть PlayStation, показав минимальный фреймрейт в 43 FPS.

RTX 2080 Ti оказалась примерно на 20% быстрее GPU PS5 с 62 FPS даже в момент максимальной просадки. Иными словами, чтобы подобрать GPU, идентичный чипу PlayStation, нам нужно найти видеокарту на 20% слабее 2080 Ti. На эту роль отлично подходят модели RTX 2080 и RTX 2080 Super. А более современным их аналогом будет свежая RTX 3060 Ti, которую сама Nvidia продвигает как замену 2080S.

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Но есть у этих карт и серьёзная проблема, заключающаяся в довольно скромном объёме видеопамяти всего в 8Gb. Это может поставить крест на возможностях данных видеоадаптеров запускать игры в нативном разрешении 4К. Что же касается представителей красного лагеря, та самым очевидным кандидатом на звание аналога видеочипа PlayStation выглядит ещё не вышедшая RX 6700XT.



