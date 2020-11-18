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Реальный прирост производительности от AMD Smart Memory Access оказался значительно ниже заявленного

Изучаем результаты масштабного тестирования 22 игр с включённой технологией AMD Smart Memory Access от TechPowerUp.
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Технология AMD Smart Memory Access позиционировалась как одно из ключевых преимуществ видеокарт Radeon 6000 перед конкурирующими моделями от Nvidia. AMD обещали солидные 11% дополнительной производительности при использования комплекта из процессора Ryzen 5000 и видеокарты Radeon 6000. Подобные новости даже заставили компанию Nvidia начать ускоренную работу над собственным ответом на AMD SMA.

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Сегодня видеокарты Radeon 6000 оказались на прилавках и издание TechPowerUp поделилось результатами своего тестирования этой технологии в 22 современных играх. Тестовый стенд состоял из процессора  Ryzen 9 5900X, материнской платы ASRock X570 Taichi, 2x 8 ГБ ОЗУ DDR4-3900 CL16 и видеокарты Radeon RX 6800 XT. Тестирование проводилось в трёх распространённых разрешениях экрана 1080р, 1440р и 4К.
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В итоге большинство игр продемонстрировало довольно скромный буст производительности от включения SMA, а в некоторых случаях (Sekiro) даже наблюдалось снижение FPS. Общая картина по всем 22 протестированным тайтлам такова: Radeon RX 6800 XT с включённой SMA демонстрирует всего лишь 2% дополнительной производительности по сравнению со стоком. А заявленные 5-11% можно увидеть лишь в очень ограниченном числе игр, специально оптимизированных под данную технологию.

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