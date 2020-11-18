Реальный прирост производительности от AMD Smart Memory Access оказался значительно ниже заявленного
Технология AMD Smart Memory Access позиционировалась как одно из ключевых преимуществ видеокарт Radeon 6000 перед конкурирующими моделями от Nvidia. AMD обещали солидные 11% дополнительной производительности при использования комплекта из процессора Ryzen 5000 и видеокарты Radeon 6000. Подобные новости даже заставили компанию Nvidia начать ускоренную работу над собственным ответом на AMD SMA.
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Сегодня видеокарты Radeon 6000 оказались на прилавках и издание TechPowerUp поделилось результатами своего тестирования этой технологии в 22 современных играх. Тестовый стенд состоял из процессора Ryzen 9 5900X, материнской платы ASRock X570 Taichi, 2x 8 ГБ ОЗУ DDR4-3900 CL16 и видеокарты Radeon RX 6800 XT. Тестирование проводилось в трёх распространённых разрешениях экрана 1080р, 1440р и 4К.
В итоге большинство игр продемонстрировало довольно скромный буст производительности от включения SMA, а в некоторых случаях (Sekiro) даже наблюдалось снижение FPS. Общая картина по всем 22 протестированным тайтлам такова: Radeon RX 6800 XT с включённой SMA демонстрирует всего лишь 2% дополнительной производительности по сравнению со стоком. А заявленные 5-11% можно увидеть лишь в очень ограниченном числе игр, специально оптимизированных под данную технологию.
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