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Благодаря успеху процессоров семейства Ryzen AMD понемногу отвоёвывает у Intel позиции на рынке производительных центральных процессоров. В своем последнем финансовом отчете Лиза Су сообщила, что рост наблюдается уже на протяжении последних 30 месяцев и за это время доля компании в сегменте процессоров премиум-класса превысила 50% по данным большинства крупнейших интернет-магазинов.

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И в эти данные нетрудно поверить, учитывая что в топ-10 самых популярных процессоров по данным Amazon входит восемь CPU от AMD. Опросы среди европейских потребителей также свидетельствуют о повышенном интересе к процессорам от красных. Главным стимулом роста продаж выступил оглушительный успех процессоров Ryzen 3000 на архитектуре Zen2. С их выходом AMD смогла догнать конкурентов из Intel в игровой производительности и серьёзно превзойти их в рабочих задачах. Другим важным фактором увеличения продаж стала популярность мобильных процессоров Ryzen 4000.

Ещё одним красноречивым признаком успеха стал квартальный отчёт гиганта, согласно которому AMD заработала 1,79 миллиарда долларов прибыли, увеличив результат предыдущего года на 41%. Но останавливаться на достигнутом компания явно не планирует. В недрах корпорации уже кипит работа над десктопной линейкой Ryzen 4000, которая ещё сильнее упрочит её позиции в сфере высокопроизводительных центральных процессоров.

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