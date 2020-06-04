Список основных команд Fastboot
Продолжение вчерашнего поста, в рамках которого я поделился списком основных команд ADB. Как и обещал, публикую вторую часть, теперь уже с командами Fastboot.
- fastboot devices – вывод списка подключенных устройств, загруженных в режиме fastboot;
- fastboot reboot – перезагрузка устройства, запуск Android;
- fastboot reboot recovery – перезагрузка устройства в режим восстановления (recovery);
- fastboot oem device-info – проверка состояния загрузчика;
- fastboot oem unlock – разблокировка загрузчика на старых устройствах, например, на всех моделях Google Nexus;
- fastboot flashing unlock – разблокировка загрузчика на новых устройствах, например, на всех моделях Google Pixel;
- fastboot oem unlock **************** – разблокировка загрузчика на устройствах, которые требуют прохождения процедуры получения кода. К таким устройствам относятся смартфоны и планшеты Xiaomi, Sony, HTC, Huawei, Honor и многих других производителей. Количество символов в коде подтверждения может отличаться;
- fastboot oem lock – блокировка загрузчика на старых устройствах;
- fastboot flashing lock – блокировка загрузчика на новых устройствах;
- fastboot oem relock **************** – блокировка загрузчика на устройствах, которые требуют прохождения процедуры получения кода;
- fastboot getvar all – вывод технической информации об устройстве, которая включает данные об IMEI, серийном номере, версии загрузчика, состоянии батареи и прочие сведения.
Очистка разделов перед прошивкой:
- fastboot erase system;
- fastboot erase userdata;
- fastboot erase recovery;
- fastboot erase boot;
- fastboot erase cache;
- fastboot erase radio;
- fastboot -w – сброс настроек, очистка раздела /data.
Прошивка разделов:
- fastboot flash system system-filename.img;
- fastboot flash userdata userdata-filename.img;
- fastboot flash recovery recovery-filename.img;
- fastboot flash boot boot-filename.img;
- fastboot flash cache cache-filename.img;
- fastboot flash radio radio-filename.img;
- flash-all – прошивка всех разделов (необходимо предварительно загрузить файлы прошивки в папку с Fastboot, при этом среди них должен быть .bat-файл с названием flash-all);
- fastboot flashall – аналогичная предыдущей команда;
- fastboot update firmware-filename.zip – установка прошивки в формате .zip.
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