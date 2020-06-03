Список полезных команд ADB
Собрал основные команды ADB в одном посте. Каждая команда сопровождается кратким описанием.
Удаление и установка приложений, запись скринкастов, создание резервных копий, отправка и копирование файлов – вот неполный список возможностей утилиты ADB.
adb devices– вывод списка подключенных устройств;
adb reboot– перезагрузка устройства;
adb reboot recovery– перезагрузка устройства в режим восстановления (recovery);
adb reboot bootloader– перезагрузка устройства в режим fastboot для дальнейшего выполнения fastboot-команд;
adb install app.apk– установка приложения на карту памяти (необходимо предварительно загрузить .apk-файл в папку с ADB либо указать полный путь к нему);
adb install -f app.apk– установка приложения во внутреннюю память;
adb install -t app.apk– установка приложения для тестирования;
adb install -r app.apk– переустановка приложения с сохранением пользовательских данных;
adb uninstall com.app.example– удаление приложения;
adb shell – вызов консоли Android (shell) для выполнения Linux-команд;
adb shell screencap /sdcard/screenshot.png– создание скриншота;
adb shell screenrecord /sdcard/video.mp4– запись скринкаста (захват изображения с экрана);
adb shell dumpsys package com.app.example– вывод информации о приложении;
adb shell pm list packages– вывод списка установленных приложений;
adb shell pm grant com.app.example android.permission.SEND_SMS– выдача разрешения приложению (в конкретном случае на отправку сообщений);
adb shell pm revoke com.app.example android.permission.CAMERA– блокировка доступа приложению (в конкретном случае к камере);
adb backup -apk -shared -all -f C:\backup.ab– создание резервной копии данных, включая установленные приложения и файлы, хранящиеся на карте памяти (имя файла создаваемого бэкапа и путь к нему можно изменить);
adb restore C:\backup.ab– восстановление данных из созданной резервной копии;
adb tcpip 5555– установка соединения по протоколу TCP/IP через порт 5555;
adb connect 192.168.0.100– подключение к устройству (узнать IP-адрес устройства можно в настройках в разделе «О телефоне»);
adb disconnect 192.168.0.100– отключение от устройства;
adb sideload /sdcard/firmware.zip– установка прошивки, когда устройство загружено в recovery;
adb push C:\app.apk /sdcard/Download– отправка файла с компьютера на смартфон (возможна отправка каталогов);
adb pull /sdcard/video.mp4 C:\Users\Overclocker\Downloads– копирование файла с компьютера на смартфон (возможно копирование каталогов);
adb start-server– перезапуск демона;
adb kill-server– остановка демона.
Во второй части, которая предположительно выйдет завтра, я поделюсь полезными командами Fastboot.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила