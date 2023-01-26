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SOMA — это научно-фантастическая игра ужасов на выживание, разработанная и изданная Frictional Games. Игра была выпущена для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One в сентябре 2015 года. Сюжет игры разворачивается в 2104 году в подводном исследовательском центре, известном как PATHOS-II, где игрок берет на себя роль Саймона Джарретта. Мужчина, недавно перенесший черепно-мозговую травму. Центральная тема игры — сознание и искусственный интеллект.

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История игры начинается с того, что Саймон попадает в автомобильную аварию, в результате которой он получает черепно-мозговую травму. После аварии к нему подходит ученый по имени Кэтрин Чун, которая предлагает ему лечение, которое поможет ему оправиться от травмы. Лечение включает в себя сканирование мозга Саймона и перенос его сознания в компьютерную симуляцию. Саймон соглашается на лечение и просыпается в PATHOS-II, подводном исследовательском центре, который находится в аварийном состоянии и наводнен странными существами.

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Как игрок, вы должны перемещаться по объекту и раскрыть правду о загадочных событиях, которые там произошли. Игроку предстоит исследовать объект, решать головоломки и избегать опасных существ, населяющих местность. Игра разделена на несколько уровней, каждый из которых представляет собой отдельную область объекта. Каждый уровень предлагает уникальную среду и проблемы.

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В игре большое внимание уделяется сюжету и атмосфере. История в игре раскрывается с помощью заметок, записей и рассказов об окружающей среде. Атмосфера игры захватывающая, с комбинацией звуковых эффектов и визуальных эффектов, которые создают напряженное и жуткое ощущение. Сюжет игры глубоко философский и затрагивает такие темы, как сознание, искусственный интеллект и природа человечества.

SOMA это не традиционная игра ужасов. Это психологический хоррор, который фокусируется на создании чувства беспокойства и страха, а не на страхе перед скримером. Существа в игре — это не обычные монстры, а скорее результат неудачных экспериментов на объекте. Существа в игре вызывают беспокойство, а их внешний вид и поведение выбивают из колеи игрока.

Есть головоломки. Они в игре разработаны так, чтобы быть сложными, но не разочаровывающими. Головоломки интегрированы в историю и окружающую среду и предназначены для логического решения. Варьируются от простых до сложных, и усложняются по мере прохождения сюжета.

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После выпуска SOMA получила положительные отзывы за увлекательное повествование и захватывающий игровой процесс. Критики высоко оценили сюжет, атмосферу и то, как в ней затрагиваются темы будущего человечества. Визуальные эффекты и звуковые эффекты игры также получили высокую оценку за создание правдоподобной и атмосферной обстановки. Игру также хвалили за уникальный подход к хоррору и упор на сюжет и атмосферу, а не на скримеров.

В заключение, SOMA — это научно-фантастическая игра ужасов на выживание, которая предлагает уникальный и увлекательный сюжет, захватывающий игровой процесс и заставляющее задуматься. Атмосфера игры и элементы ужасов хорошо проработаны, а головоломки в игре сложны, но не разочаровывают. Темы сознания и искусственного интеллекта в игре обработаны зрело и наводят на размышления. SOMA — это игра, в которую не только приятно играть, но и заставляет игрока задуматься о природе человечества и значении технологий.



