Китайский производитель Oppo представил в Малайзии смартфон средней ценовой категории под названием A98 5G. Это устройство обладает экраном формата Full HD+, основной камерой 64 Мп и хранилищем 256 ГБ.
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Смартфон получил экран IPS LCD размером 6,72 дюйма с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и есть ещё 8 ГБ виртуальной памяти. Установлена система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.
Основная камера сзади обладает разрешением 64 Мп. Есть камера глубины 2 Мп и камера 2 Мп с 40-кратным зумом. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.
Ёмкость батареи равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 67 Вт. 5 минут зарядки должны дать энергии на 6 часов телефонных разговоров.
Толщина корпуса равна лишь 8,2 мм, устройство весит 192 г. Покрытие корпуса защищено от пятен и царапин.
Стоимость конфигурации 8/256 ГБ может составлять около $315. Наверняка будут доступны синий и чёрный цветовые варианты устройства, пишет Gizmochina.