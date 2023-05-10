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Представлен смартфон Oppo A98 5G с экраном 120 Гц и основной камерой 64 Мп
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Китайский производитель Oppo представил в Малайзии смартфон средней ценовой категории под названием A98 5G. Это устройство обладает экраном формата Full HD+, основной камерой 64 Мп и хранилищем 256 ГБ.

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Смартфон получил экран IPS LCD размером 6,72 дюйма с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и есть ещё 8 ГБ виртуальной памяти. Установлена система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.

Основная камера сзади обладает разрешением 64 Мп. Есть камера глубины 2 Мп и камера 2 Мп с 40-кратным зумом. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 67 Вт. 5 минут зарядки должны дать энергии на 6 часов телефонных разговоров.

Толщина корпуса равна лишь 8,2 мм, устройство весит 192 г. Покрытие корпуса защищено от пятен и царапин.

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Стоимость конфигурации 8/256 ГБ может составлять около $315. Наверняка будут доступны синий и чёрный цветовые варианты устройства, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #oppo
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