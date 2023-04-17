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Oppo запатентовала складной телефон с камерой под дисплеем
Об этом свидетельствуют изображения, найденные порталом 91Mobiles и относящиеся кпатентной заявке Oppo
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 Oppo, по-видимому, работает над новым смартфоном с гибким дисплеем. Но эта модель не имеет складного экрана, такого как Find N2 и Find N2 Flip, а имеет сворачивающуюся панель.

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 Складной дисплей китайского производителя отличается некоторыми примечательными элементами дизайна. Новый патент был обнаружен порталом 91Mobiles, который раздобыл документ на CNIPA. Это не первый раз, когда приходится наблюдать смартфон с выдвижным дисплеем. Благодаря новой технологии отображения пользователи могут изменить форм-фактор устройства одним касанием, что отличается от складных смартфонов, которые продаются на рынке в настоящий момент.

 Патент содержит базовое описание продукта, а также эскизы будущего смартфона. Видно, что устройство имеет модуль камеры сзади со светодиодной вспышкой. Правда, этот модуль размещен между двумя частями задней панели, которая стыкуется с выдвижным дисплеем и его несущей конструкцией. Однако на передней панели нет селфи-камеры или каких-либо видимых вырезов для размещения такого датчика. Так что вполне возможно, что раскладной смартфон может иметь камеру под дисплеем.

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 Кроме того более подробные сведения об этом футуристическом устройстве Oppo, такие как его технические характеристики, пока неизвестны. Другие примечательные детали дизайна включают в себя качельки регулировки громкости и кнопку питания на правой стороне, а также порт USB Type C и решетку динамика внизу. Стоит иметь в виду, что это всего лишь патент, и неясно, действительно ли компания работает над таким смартфоном в данный момент.

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#смартфоны #oppo #складные смартфоны #смартфоны oppo #камера под дисплеем
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