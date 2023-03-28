Это ускоряет переход на них с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Стоимость сырья для производства электромобилей с начала года значительно упала. Аналитики не ждали такого поворота событий. Вместо этого они были уверены, что стоимость электромобилей останется прежней ими даже увеличится, что замедлит переход на них с традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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Согласно сведениям анализирующей сети поставок фирмы Benchmark Minerals, стоимость лития с января сократилась на 20%. Медь, которая применяется в аккумуляторах и двигателях электромобилей, стала дешевле на 18%. Кобальт также входит в состав аккумуляторов и он подешевел почти вдвое.

Это постепенно начинает сказываться на стоимости электромобилей на Западе. Tesla в этом году уже пять раз переписывала ценники. Два самых дорогих её электромобиля, Model S и Model S Plaid, в последний раз стали дешевле на $5000. Внедорожник Model X подешевел на $10000.

Согласно данным Kelley Blue Book, средняя стоимость электромобилей в США с января по февраль уменьшилось на $1000. Глава компании Tesla Илон Маск в марте заявил, что желание владеть её электромобилями у людей очень велико, и мешает им только высокая цена. Такое же мнение высказал глава производящей аккумуляторы компании Amprius Technologies.

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Причиной падения стоимости сырья некоторые называют падение темпов роста продаж электромобилей в Китае и Европе, где их прекратили субсидировать. Вводимые в эксплуатацию новые добывающие и перерабатывающие предприятия увеличили объём предложения лития. Правда, к 2050 году прогнозируется рост спроса на него в 42 раза в рамках перехода на более чистую энергетику, пишет Techspot.