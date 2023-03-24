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Компания Ford Motor сообщила, что за 24 месяца подразделение, специализирующееся на электрокарах, принесло убытков на 3 миллиарда долларов США. Столько же фирма «планирует» потерять в 2023 году, так как инвестирует существенные средства в разработку новых технологий и платформ. Финдиректор компании Джон Лоулер считает, что электромобильное подразделение Ford, которое называется Model e, следует оценивать как «внутренний стартап» и инвестицию в будущее.
Убытки Model e составили 900 миллионов долларов в 2021 году и 2.1 миллиарда в 2022. При этом Ford намерена создать четыре предприятия по производству аккумуляторных батарей и одну фабрику по выпуску электрокаров, а также к началу 2024 года выйти на отметку в 600 тысяч производимых электромобилей в год. К началу же 2027 года руководство компании желает достичь показателя в 2 миллиона в год. Сейчас Ford предлагает на американском рынке три модели машин с электродвигателем. Также ведутся работы по созданию новых электрокаров.
Как пишут журналисты, в Ford ожидают выхода подразделения на прибыльность в 2026-2027 году, причем поначалу с маржинальностью 7-9%. В настоящий момент для решения этой задачи необходимо удешевить производство каждого экземпляра на 15 тысяч долларов. По мнению инженеров и сторонних экспертов, это вполне решаемая задача – электромобили Ford следующих поколений будут использовать общие детали, уменьшится себестоимость производства и за счет повышения массовости выпуска.