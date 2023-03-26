На самом деле, на это ушло больше времени.

Залогом успеха продукции Tesla, помимо прочего, является её способность быстро наращивать объёмы выпуска электромобилей, сохраняя лучшую в отрасли норму прибыли. Около года назад предприятие компании в окрестностях Берлина, пусть и с отставанием от первоначального графика, но смогло наладить выпуск первых товарных электромобилей. На уходящей неделе Tesla сообщила своим подписчикам в Twitter, что теперь на предприятии достигнут новый рубеж — еженедельно с его конвейера сходят по 5000 электромобилей.

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Источник изображения: Tesla

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Формально располагая правом выпускать по 500 000 электромобилей в год, компания уже достигла половины этого количества. Нельзя исключать, что компанию кроссоверам Tesla Model Y на местном предприятии составят некие другие электромобили. Не факт, что это будет именно Model 3, поскольку ранее Илон Маск говорил о необходимости выпуска более компактного электромобиля для рынка Европы. Тем более, что более доступная модель электромобиля будет выпускаться компанией и на строящемся предприятии в Мексике, поэтому с целью унификации она может прописаться и на конвейере в Германии. Компания также подала заявку на расширение производительности этого предприятия до 1 млн машин в год, поэтому места на конвейере хватит нескольким моделям в случае необходимости.