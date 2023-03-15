Количество взломов в интернете продолжает увеличиваться

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Когда компании или отдельный пользователь становятся жертвами утечек данных, среди этих данных чаще всего встречаются пароли. Когда авторы атак получают доступ к этим паролям, обычно они распространяют их в даркнете. Там их продают и покупают с целью кражи персональных данных, а ещё лучше денег.

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В отчёте компании по кибербезопасности SpyCloud говорится, что в 2022 году в интернете удалось найти 721,5 млн данных на вход в аккаунты. Половину этих сведений собрали ботнеты, специально созданные для подобных целей.

Специалисты говорят, что повсеместное использование приложений для кражи данных стало опасной тенденцией. Такие инфостилеры являются достаточно простыми, дешёвыми и масштабируемыми приложениями. На их основе развивается теневая экономика с применением модели платных услуг для совершения киберпреступлений.

72% пользователей, чьи пароли утекли в интернет, продолжают применять эти пароли на уже взломанных аккаунтах или на других. 327000 раскрытых паролей связаны с Тейлор Свифт и Bad Bunny, 261000 с сервисами потоковой трансляции вроде Netflix и Hulu, более 167000 с британской королевской семьёй и смертью королевы Елизаветы.

Также в исследовании обнаружили 8,6 млрд сведений, которые можно привязать к личности конкретного человека. Среди них 1,4 млрд имён и фамилий, 332 млн национальных удостоверений личности или номеров социального страхования, 67 млн номеров кредитных карт.

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Если пользователь знает, что его данные подверглись опасности, всегда необходимо сразу менять пароли на вход. Для этого можно пользоваться менеджерами паролей, хотя происшествия последнего года с LastPass подорвали у некоторых доверие к ним. В любом случае, в каждом аккаунте рекомендуется использовать собственный пароль, как можно более сложный и длинный. Также всегда необходимо применять двухфакторную аутентификацию, используя для входа в аккаунт СМС или приложения вроде Google Authenticator, а также физический ключ, сканер отпечатков или лицевое распознавание. В таком случае злоумышленники не смогут попасть в ваш аккаунт, даже если у них есть логин и пароль, уверяет Neowin.