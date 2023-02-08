Очередная крупная технологическая компания избавляется от лишних кадров

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Zoom пополняет длинный список известных технологических компаний, объявивших в последние месяцы о сокращении персонала. В данном случае новую работу отправятся искать около 1300 сотрудников, то есть 15% от общего числа.

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Генеральный директор Эрик Юань говорит, что компания слишком быстро нарастила численность персонала во время пандемии, как и многие другие компании. У Zoom количество работников за два года утроилось. «Мы потратили недостаточно времени на тщательный анализ наших команд или оценку устойчивости развития компании».

Также Юань говорит, что в условиях нестабильного экономического климата «нам нужно серьёзно заглянуть внутрь себя, чтобы выдержать экономические испытания, работать для наших клиентов и реализовать долгосрочное видение Zoom».

Юань снижает свою зарплату в предстоящем финансовом году на целых 98%, а другое руководство на 20% от базовой зарплаты. Также все они лишатся корпоративных бонусов.

Увольняемые сотрудники Zoom в США получат зарплату за 16 недель и медицинскую страховку, заработанный бонус за 2023 финансовый год, опционы на акции на полгода и помощь в поиске новой работы. За пределами США будет аналогичная поддержка в соответствии с местным законодательством.

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Ранее Amazon, Alphabet, Microsoft, Dell и Spotify объявили о масштабных увольнениях или планах уволить больше сотрудников, чем собирались ранее, пишет Engadget.