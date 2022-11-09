Там есть несколько интересных функций.

Разработчики популярного мессенджера Zoom в рамках ежегодного мероприятия Zoomtopia анонсировали собственный почтовый сервис Zoom Mail и календарь Zoom Calendar. Оба программных продукта должны стать частью унифицированного интерфейса Zoom One для коллективной работы.

реклама

Создатели Zoom утверждают, что почтовый сервис и календарь позволят любому пользователю Zoom получить доступ к существующим учётным записям электронной почты из популярных сторонних сервисов прямо в настольном приложении Zoom. Что до календаря, то с его помощью сотрудники смогут создавать различные встречи и присоединяться к ним в своём существующем календаре из боковой панели Zoom.

А теперь о доступности. клиенты Zoom в США и Канаде с тарифными планами One Pro и Standart Pro получат возможность бесплатно настроить учётную запись электронной почты, размещённую в Zoom, с помощью новой почтовой службы. А у обладателей подписки Zoom One Business будет возможность выбрать собственный домен.

рекомендации RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В рамках всё того же мероприятия Zoomtopia разработчики популярной программы также представили функцию Sports, которая предназначения для обеспечения «плавного взаимодействия при личной работе». Камеры членов команды будут оставаться включенными в виртуальном пространстве. Эта «фича» будет внедрена в начале будущего года, а календарь и почта пока можно опробовать в режиме бета-теста.