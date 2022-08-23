Причины, что говорится, на поверхности.

Компания Zoom Video Communications объявила о завершении второго квартала текущего года с худшим для себя показателем роста выручки — всего 8 % в годовом исчислении. Стало известно, что из-за текущих показателей команда поддержки сервиса была вынуждена снизить прогноз по выручке и прибыли на 2023 год.

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Теперь компания ожидает, что её годовой доход составит $4,39–4,40 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в $4,53–4,55 млрд. Прогноз по прибыли компания снизила с $3,70–3,77 на акцию до $3,66–3,69.

Темпы роста доходов Zoom снижаются по вполне объективным причинам: пользователи стали меньше и реже пользоваться сервисами для организации видеоконференций, ставших крайне популярными во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Да и похожие предложения от других компаний тоже развиваются.

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Выручка Zoom по итогам квартала составила $1,1 млрд. Чистая прибыль компании сократилась с $316,9 млн до $45,7 млн — то есть, почти в семь раз. Наконец, после публикации отчёта за второй квартал акции компании просели на внебиржевых торгах более чем на 9 %.