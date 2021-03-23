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Обиженный сотрудник компании удалил учётные записи Microsoft и получил 2 года тюрьмы

Преступление и наказание в цифровом мире
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Бывший ИТ-сотрудник решил отомстить своей компании и удалил 80% учётных записей клиента в Microsoft Office 365. За это он получил 2 года тюремного заключения.

По данным Министерства юстиции США, Дипаншу Кхер работал в ИТ-консалтинговой фирме с 2017 по май 2018 года. Фирма была нанята калифорнийской компанией Carlsbad Company в 2017 году для оказания помощи в переходе на Microsoft Office 365 и наш герой отправился помогать в этом.


В Carlsbad от умений помощника оказались не в восторге и вскоре после его прибытия пожаловались на его работу в консалтинговую фирму. В итоге он был уволен 4 мая 2018 года, а месяц спустя вернулся в Индию.

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Обвиняя Carlsbad в своём увольнении, Кхер 8 августа 2018 года взломал сервер компании, удалив 1200 из 1500 учётных записей сотрудников в Microsoft Office 365. Сотрудники не могли получить доступ к своей электронной почте, спискам контактов, календарям собраний, документам, корпоративным каталогам, видео- и аудиоконференциям. Также они лишились доступа к среде виртуальных команд, необходимой для их работы.

Клиенты, поставщики и потребители не могли связаться с представителями компании и наоборот. Это означало, что клиенты не могли быть проинформированы о ситуации или о том, когда она может быть разрешена.

Работа в Carlsbad встала на два дня, хотя проблемы с ИТ-инфраструктурой растянулись ещё на 3 месяца. Вице-президент компании по информационным технологиям сказал, что за более чем 30 лет работы в этой сфере он «никогда не попадал в более трудную ситуацию».

В тюрьмах пора вводить крыло для хакеров

 

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Кхер был арестован после вылета из Индии в США 11 января 2021 года. Он спокойно отправился туда, не зная о выдаче ордера на его арест.

Судья окружного суда США Мэрилин Хафф обвинила гражданина Индии в умышленном повреждении защищённого компьютера, за что грозит максимум десять лет тюремного заключения и штраф в размере $250000. Обвиняемому грозит два года тюрьмы с последующим освобождением с трёхлетним надзором. Он также должен заплатить Carlsbad $567084. Именно столько было потрачено на устранение вызванных его действиями проблем.

Прежде чем дело дошло до ареста, ФБР использовала компанию Sabre, производителя туристических технологий, для получения в реальном времени информации о туристических перемещениях обвиняемого, включая «любые заказы на поездки, транзакции или бронирования».

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