Состоялся релиз Firefox 86.0.1 с исправлениями для Linux и процессоров Apple
Mozilla выпустила очередное обновление браузера Firefox. На этот раз основное внимание было уделено исправлению ошибок, поскольку это первая небольшая ревизия версии 86.
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Firefox 86.0.1 приносит улучшения для Linux, процессоров Apple и другие исправления. Пользователям, которые ранее испытывали проблемы с браузером, рекомендуется как можно скорее установить это обновление.
Mozilla сообщает, что некоторые пользователи, установившие Firefox на устройства с процессором Apple M1, заметили, что браузер перестаёт реагировать после перехода системы в спящий режим.
Что касается Linux, Mozilla говорит о решении проблемы, которая приводила к сбою браузера при запуске. Это происходило в различных дистрибутивах Linux, включая Fedora и Ubuntu. Данная неполадка была и в версии Firefox 86.
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Согласно официальным примечаниям к релизу, последнее обновление Firefox также устраняет проблему, из-за которой окна внезапно перестают быть в фокусе или становятся в фокусе.
В целом это не самое значительное обновление браузера, но установить его в любом случае не помешает.
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