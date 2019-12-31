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Планы Microsoft на 2020 год: программное и аппаратное обеспечение плюс новая атака на рынок мобильных устройств

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2019 год подошёл к концу и, оглядываясь назад, мы как обычно увидим, что для компании Microsoft этот год оказался весьма насыщенным.

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Снова были выпущены два крупных обновления операционной системы Windows 10, в мае и ноябре. Среди новых устройств были представлены Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X и рассказано о некоторых других будущих моделях. Операционная система Windows 10 Mobile окончательно уходит в прошлое, хотя срок её поддержки продлили на месяц до января. При этом Microsoft вовсе не отказывается от рынка мобильных устройств.

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В 2020 году компании тоже будет чем заняться.

Смерть Windows 7

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Всё начнётся с прекращения расширенной поддержки Windows 7. Выпущенная в 2009 году система получит последнее обновление безопасности 14 января. После этого она официально лишится поддержки.

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Между тем, больше 25% компьютеров по всему миру по-прежнему используют именно её. Повторяется ситуация с Windows XP, которая тоже долго не желала сдавать своих позиций и после прекращения поддержки на ней работали десятки миллионов компьютеров.

Когда-то задачей Microsoft было распространение Windows 7, а теперь она должна убить своё детище. Сделать это будет непросто, поскольку многие пользователи вполне довольны возможностями старой системы, в первую очередь на не самых современных компьютерах.

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Новые крупные обновления Windows 10

В сегменте программного обеспечения от Microsoft снова ждут двух крупных релизов Windows 10. Также компания продолжает работать над мобильными приложениями, в первую очередь на платформе Android. Вне зависимости от производителей смартфонов, Microsoft хочет обеспечить их сопряжение с персональными компьютерами, чтобы можно было легко обмениваться данными.

Версия Windows 10 2004 должна быть представлена весной. Сообщается, что её разработка уже полностью завершена. Вскоре после этого в программе тестирования Windows Insider начнут появляться сборки от следующего обновления, финальный вариант которого выпустят осенью под номером 2009.

Новые устройства

Есть Microsoft что предложить и в сфере производства устройств. Игровая консоль Xbox Series X будет работать на кастомном процессоре на архитектуре AMD Zen 2 и графической архитектуре Radeon RDNA. Здесь будут поддерживаться игры с разрешением 8K на скорости 120 кадров/с. Релиз ожидается примерно через год, в конце 2020 года.

Должны поступить в продажу анонсированные в 2019 году устройства, такие как Surface Neo, Surface Duo, Surface Earbuds.

Neo и Duo представляют собой мобильные устройства с двойными экранами. Они также должны быть выпущены к следующим новогодним праздникам, тогда как наушники появятся намного раньше. Duo станет первым в истории Android-смартфоном от Microsoft.

Могут быть анонсированы планшеты и ноутбуки Surface Go 2 и Surface Book 3, где ожидаются более мощные компоненты. При этом линейка Surface Go останется самой компактной и дешёвой среди моделей Surface. Неизвестно только, сохранится ли цена или вырастет.

Остальные планы Microsoft пока являются лишь предположениями. Например, не исключено появление Surface Studio 3 и веб-камеры Surface, но пока это только слухи.

Заключение

Microsoft становится всё более значительным игроком на рынке мобильных устройств и есть мнение, что выпуск обычного Android-смартфона от этого производителя является лишь делом времени. Однако, это может произойти не в 2020 году.

Компания продолжает стремиться за пределы разработки программного обеспечения, выпуская устройства и сервисы. Облачные технологии остаются главным источником её прибыли компании и новостей в этой сфере также должно быть немало.

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