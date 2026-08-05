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Компания сумела добиться прогресса в производстве чипов памяти следующего поколения LPDDR6

Статистика аналитической фирмы Counterpoint Research показала, что китайский производитель памяти CXMT по итогам второго квартала 2026 года стал самым быстрорастущим производителем памяти в мире. Китайские компании в целом продолжают теснить конкурентов из других стран, но преимуществом CXMT является её способность производить чипы памяти последних поколений. В частности, известно о её прогрессе в производстве памяти LPDDR6.

Во втором квартале на рынок DRAM вернулась Samsung, заняв долю в 39% от общего дохода рынка. Она отняла у SK hynix 13%, после чего доля рынка последней составляет 26%. При этом за год доход SK hynix увеличился на 214%.

Изображение: Gemini

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В результате Micron приблизилась к SK hynix по доле на рынке памяти, сейчас она составляет 25%. По доходу Micron уже находится на втором месте.

CXMT показала рост дохода от продажи памяти на 716% за год. Этому способствовали высокий внутренний спрос на китайском рынке и увеличение производственных мощностей. Тайваньская Nanya Technology показала рост дохода на 690%.