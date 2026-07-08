Это может поспособствовать получению скидок при закупках у Samsung, SK hynix и Micron

Издание Financial Times сообщает, что Apple занялась тестированием памяти DRAM производства китайской компании CXMT. Если тесты пройдут успешно, американский производитель смартфонов может начать закупки уже в ближайшее время.

Ранее это же издание утверждало, что представители Apple пытаются получить у властей США разрешение на начало закупок у CXMT. Компания находится в чёрном списке Пентагона, поскольку её связывают с Народно-освободительной армией Китая.

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Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple совместно с администрацией президента США постарается свести к минимуму негативную реакцию на возможное начало закупок памяти у CXMT и YMTC. Память будет использоваться для производства продуктов Apple, которые продаются на территории Китая.

Изображение: Gemini

С экономической точки зрения действия Apple могут оказаться не столь выгодными. Память DDR от CXMT выкуплена другими заказчиками в рамках долгосрочных контрактов, а мощности по производству памяти LPDDR ограничены. В результате она может стоить столько же, как предложения от Samsung, SK hynix и Micron. Зато Apple может использовать закупки у CXMT при переговорах с ведущими производителями с целью выторговать себе более выгодные условия.

CXMT быстро прогрессирует с технологической точки зрения. В частности, она может взять на вооружение технологию W2W (Wafer-to-Wafer Hybrid Bonding) для следующего поколения DRAM. Ячейки и схемы управления микросхем памяти создаются здесь на отдельных кремниевых пластинах, а затем вертикально соединяются с использованием передовой технологии упаковки. Плотность памяти возрастает, уменьшается задержка и улучшается энергоэффективность. Став клиентом CXMT, Apple также может получить эту технологию.