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CXMT нарастит производство с 40 000 до 375 000 пластин в месяц
По своим возможностям она приближается к компании Micron
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Citrini Research сообщает, что китайский производитель ChangXin Memory Technologies (CXMT) растёт быстрыми темпами. К концу нынешнего года компания может начать поставлять от 350 000 до 375 000 пластин DRAM в месяц. Для сравнения, в 2020 году объём производства памяти DDR4 у этой компании составлял 40 000 пластин в месяц. В конце 2025 года она выпускала за квартал 720 000 пластин или 240 000 в месяц.

Когда будет достигнут уровень в 375 000 пластин в месяц, CXMT догонит по возможностям Micron. Исследователи полагают, что китайская компания может наращивать объёмы производства быстрее конкурентов. Она не испытывает недостатка в финансовых ресурсах благодаря высоким ценам на память, поэтому главной проблемой являются легальные поставки современного оборудования из Евросоюза в Китай.

Изображение: techspot.com

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Память китайских производителей всё больше востребована на Западе. В частности, компания Corsair всё чаще применяет чипы CXMT.

К 2030 году от CXMT ждут расширения производства до 950 000 пластин в месяц. При этом компания пока не способна производить память HBM и наиболее качественные модули DDR5 для экстремального разгона.

#китай #оперативная память #память #cxmt
Источник: techspot.com
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