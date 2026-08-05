Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Статистика Steam за 28 июля — 3 августа говорит в лидерстве игры Mistfall Hunter
На второе место поднялась Cyberpunk 2077, в десятку попали две игры о человеке-пауке
реклама

Компания Valve опубликовала еженедельный отчёт о продажах на своей платформе Steam. В период с 28 июля по 3 августа на вершину рейтинга платных игр поднялась фэнтезийная игра Mistfall Hunter. Отзывы от геймеров у неё смешанные, но за два дня игру купили более полумиллиона человек, в том числе благодаря вкладу работающего на основе подписки сервиса Game Pass.

Второе место заняла далеко не новая игра Cyberpunk 2077. Причиной такого подъёма является скидка на стандартное издание в размере 70%, тогда как полное издание стало дешевле на 60%. Замыкает тройку лидеров недавно представленный ремейк игры Halo, а следом за ней идёт также недавно выпущенная в виде финальной версии Palworld.

Изображение: Gemini

реклама

Благодаря успешному прокату фильма «Человек-паук: Новый день» интерес к этой франшизе вырос и со стороны любителей видеоигр. Это проявилось в рейтинге Steam, поскольку на пятом месте находится игра Marvel's Spider-Man 2. Девятое же место занимает Marvel’s Spider-Man Remastered.

Среди новинок можно отметить Corsair Cove на восьмой позиции. Не теряет внимания пользователей Baldur's Gate 3, которая по итогам недели является шестой. Замыкает десятку игра Battlefield 6. Среди условно-бесплатных игр несомненным лидером продолжает оставаться Counter-Strike 2.

#игры #steam #valve #видкоигры
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
Китай мог испытать пятый прототип истребителя шестого поколения J-36
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
Aniioki выпустила электровелосипед A9 Pro Max Dual Motor 2.0 с двигателями общей мощностью 7 кВт
RX 9050 8 ГБ сравнили с RX 6600 в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Электроника осенью может подорожать из-за проблем с доставкой из Китая
Casio представила ретро-часы F-B100W со смарт-функциями и сроком автономности до двух лет
Ural Neo 500 с китайским двигателем выходит на рынок США по цене 15 тысяч долларов
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
MSI GeForce 7300GS 128Mb DDR2 - на что была способна видеокарта за 99$ в 2006 году
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Как выбрать онлайн-кассу для малого бизнеса в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter