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На второе место поднялась Cyberpunk 2077, в десятку попали две игры о человеке-пауке

Компания Valve опубликовала еженедельный отчёт о продажах на своей платформе Steam. В период с 28 июля по 3 августа на вершину рейтинга платных игр поднялась фэнтезийная игра Mistfall Hunter. Отзывы от геймеров у неё смешанные, но за два дня игру купили более полумиллиона человек, в том числе благодаря вкладу работающего на основе подписки сервиса Game Pass.

Второе место заняла далеко не новая игра Cyberpunk 2077. Причиной такого подъёма является скидка на стандартное издание в размере 70%, тогда как полное издание стало дешевле на 60%. Замыкает тройку лидеров недавно представленный ремейк игры Halo, а следом за ней идёт также недавно выпущенная в виде финальной версии Palworld.

Изображение: Gemini

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Благодаря успешному прокату фильма «Человек-паук: Новый день» интерес к этой франшизе вырос и со стороны любителей видеоигр. Это проявилось в рейтинге Steam, поскольку на пятом месте находится игра Marvel's Spider-Man 2. Девятое же место занимает Marvel’s Spider-Man Remastered.

Среди новинок можно отметить Corsair Cove на восьмой позиции. Не теряет внимания пользователей Baldur's Gate 3, которая по итогам недели является шестой. Замыкает десятку игра Battlefield 6. Среди условно-бесплатных игр несомненным лидером продолжает оставаться Counter-Strike 2.