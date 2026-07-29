Второе место заняла только что появившаяся Halo: Campaign Evolved

Компания Valve в очередной раз поделилась статистикой продаж на игровой платформе Steam. На этот раз статистика затрагивает промежуток времени с 21 по 28 июля.

Лидировать продолжает игра Palworld, которая на протяжении более двух лет находилась в раннем доступе. Второе место занимает только что представленный ремейк Halo: Campaign Evolved. Эта игра в период предварительного доступа достигла пика в 19 992 одновременных игроков. В топ-3 входит также игра DragonSword: Awakening.

Изображение: Gemini

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Четвёртую позицию занимает представленный несколько недель назад ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced. Следом располагается Battlefield 6, где стартовал новый сезон. На шестом месте находится хоррор Shift at Midnight, где предстоит примерить на себя роль сотрудника автозаправочной станции и отыскать среди её посетителей монстра. Появление крупного дополнения вывело на седьмое место игру Grim Dawn. Также в список входит Meccha Chameleon, которая в июне заработала в США и Европе на уровне лидеров.

Если принимать во внимание условно-бесплатные игры, лидером является Counter-Strike 2.