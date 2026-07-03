В ней найдены колесница и запечатанные бронзовые сосуды

В Италии в регионе Марке, археологи нашли погребальный комплекс пиценов VI века до н. э. с остатками двухколёсной колесницы, оружием и большими сосудами из бронзы с запечатанными керамическими крышками. Авторами открытия являются представители управления археологии, изобразительных искусств и ландшафта провинций Анкона, Пезаро и Урбино.

Изображение: Старший инспектор Абап Анконы, Пезаро, Урбино

Так как место открытия находится поблизости от некрополя И Пини и от знаменитой «Гробницы царицы» Сироло-Нумана, находка является не единичным случаем. Она может представлять собой часть крупного аристократического кладбища. Гробница указывает на элитный статус человека, поскольку среди погребальных принадлежностей найдены оружие и шлем.

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Запечатанные бронзовые контейнеры содержат органические материалы, фрагменты костей животных. Это могут быть следы погребального пира или подношения умершему для загробной жизни.

Изображение: Старший инспектор Абап Анконы, Пезаро, Урбино

Необычной является архитектура памятника. Большие погребальные круги пиценов обычно обозначаются вырытыми в земле кольцеобразными рвами, часто с V-образным участком. Рвы разграничивали пространство между живыми и мёртвыми. В данном случае вместо рва нашли кольцеобразный частокол, на который указывают отверстия от столбов.

Нахождение погребального комплекса объясняет находку 2020 года. Это гробница воина, которая принадлежала жившему во второй половине VI века до н. э. человеку. Рядом с ним обнаружили снаряжение высокого статуса, включая шлем, копьё, длинный меч и кинжал.

Изображение: Старший инспектор Абап Анконы, Пезаро, Урбино

Рядом с центральной гробницей нашли женское захоронение со следами текстиля, украшений и обуви с металлическими элементами. Научный руководитель раскопок Стефано Финокки полагает, что речь идёт не об отдельной гробнице, а об аристократическом ядре со связью между захоронениями.

Пицены были италийским народом из Центральной Адриатики, который в железном веке обитал в регионе Марке и северном Абруццо. Элита этого народа участвовала в торговых связях с адриатическим побережьем, с этрусскими, греческими и другими центральноитальянскими общинами.

Для получения дополнительной информации проведут реставрационные работы, лабораторный анализ и изучат содержимое запечатанного сосуда.