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Археологи обнаружили в Казахстане коллективное захоронение дахмского типа и мечеть Золотой Орды
Исследователи обнаружили древнее погребение и часть культового сооружения в историческом городе на юге страны
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Работающие в древнем городе Отрар в Туркестанской области на юге Казахстана археологи выявили первое задокументированное коллективное захоронение дахмского типа. Также им удалось найти часть мечети времён Золотой Орды, вымощенную камнем большую улицу и связанные с торговыми связями Отрара артефакты. Новость об этом 3 августа передало казахстанское информационное агентство «Казинформ».

Изображение: Багдаулет Сыздыков

Полевые работы стартовали в июне и привели к обнаружению относящихся к пяти последовательным строительным горизонтам археологических остатков. В верхних слоях нашли следы служебных и жилых помещений, печей для обжига кирпича и мощёных кирпичом улиц. В слое ниже обнаружили коллективное захоронение. В самом нижнем слое удалось отыскать стены мечети, которые при помощи керамики датировали XIII или XIV веком.

Изображение: Багдаулет Сыздыков

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В Отраре впервые нашли мощённую камнем улицу такого масштаба. Археологи надеются в дальнейшем определить её направление и стоявшие вдоль улицы здания.

Изображение: Багдаулет Сыздыков

В зороастрийской традиции термин «дахма» означает возвышенное сооружение, на котором тела умерших выставляли напоказ. В некоторых регионах Центральной Азии это слово обозначало возвышенные погребальные платформы, склепы или группы гробниц.

Изображение: Багдаулет Сыздыков

Рядом с мечетью археологи нашли останки примерно 50 человек. Они будут подвергнуты антропологическому исследованию и перезахоронены.

К числу других находок относятся металлические детали от дверей или ворот, фрагменты чернильницы и часть расписной оконной решётки. Также удалось найти кольцо с надписью, которая до конца ещё не была переведена. Среди других артефактов выделяются украшенные узорами в китайском стиле фрагменты керамических сосудов, китайские монеты и отчеканенные от имени ханов Золотой Орды монеты.

Отрар был разрушен во время монгольского нашествия в начале XIII века, но позже восстановлен. После этого он превратился в один из главных городских центров Южного Казахстана.

#история #археология #раскопки #казахстан
Источник: arkeonews.net
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