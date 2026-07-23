Возможность этого в настоящее время обсуждают в правительстве

Издание «Известия» рассказало о существовании плана развития портала «Госуслуги» до 2035 года. В недалёком будущем в его состав могут включить соцсеть.

«Госуслуги» могут превратить в платформу для личного общения и взаимодействия с сообществами разной тематики. Представители одной семьи смогут получать доступ к единому календарю событий и заказывать государственные услуги от лица родственников.

Изображение: ChatGPT

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Также на «Госуслугах» могут объединяться спортивные, туристические, культурные и волонтёрские мероприятия. Каждый получит возможность самостоятельно создавать события, приглашать на них друзей и знакомых, просматривать персональные рекомендации. Для повышения интереса не исключено появление системы достижений, за которые будут даваться бонусы и подарки.

Авторы этих идей считают, что главным достоинством платформы является подтверждение личности пользователей. Это призвано обеспечить связь между пользователями, корпоративное общение и взаимодействие с органами государственной власти.

В настоящее время на портале около 120 млн подтверждённых аккаунтов российских граждан. Этого значения должно быть достаточно для создания полноценной цифровой экосистемы.