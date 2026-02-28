Станция выдержала удар стихии и продолжила обеспечивать город Певек на Чукотке теплом и электричеством.

Инфраструктурные объекты, предназначенные для работы в суровых условиях, всегда проектируются с расчётом на устойчивость к этим самым условиям. Но всё равно всегда интересно понаблюдать за тем, как расчёты инженеров полностью подтверждаются, и системы продолжают функционировать под ударом стихии.

Вот и госкорпорация «Росатом» похвасталась тем, как снабжающая чукотский город Певек теплом и электричеством плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» выдержала натиск местного арктического шторма, который называют «южаком». Порывы ветра в Певеке с 20 по 25 февраля достигали 40 метров в секунду, и при таких условиях станция не просто устояла, но и продолжила выполнять все свои функции.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметил главный инженер «Академика Ломоносова» Андрей Заславский, конструкция судна такова, что надёжно защищает всё критически важное генерирующее оборудование, а «южаки» на борту ощущаются лишь как слабая качка.

Напомним, ПАТЭС «Академик Ломоносов» была введена в эксплуатацию в 2020 году. Проект по своей сути уникален: данная станция пока единственная в своём роде, но если потребуются новые, то соответствующие компетенции у российских энергетиков и атомщиков имеются.