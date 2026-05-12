События в мире Михаил Андреев
«Росатом» предложил Индонезии реализовать проект плавучей атомной электростанции
По аналогии с ПАТЭС «Академик Ломоносов».

Одним из главных конкурентных преимуществ России на мировой арене является атомная энергетика. Несмотря на то, что отдельные государства, безосновательно считающие себя развитыми экономиками, устроили на этот тип энергетики настоящие гонения, те, кто политической близорукостью не страдают, наоборот, делают на ставку именно на мирный атом. И вот, в перспективе государством с атомной энергетикой может стать Индонезия, и сегодня глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил журналистам, что Россия предложила этой юго-восточно-азиатской стране в качестве первого проекта плавучую версию атомной электростанции (АЭС).

ПАТЭС «Академик Ломоносов». Источник изображения: «Росатом».

Как отметил Лихачёв, географические особенности Индонезии с её многочисленными островами делают привлекательными именно плавучие АЭС; соответственно, именно с такого проекта Москва предлагает Джакарте начать сотрудничество в этой сфере.

Глава «Росатома» считает такой подход оптимальным, а дальше, когда между двумя странами будет прочно закреплено сотрудничество в атомной энергетике, можно будет перейти и к строительству полноценных АЭС в том виде, в котором принято представлять себе соответствующие предприятия.

Лихачёв добавил, что Индонезия надеется в начале 2030-х годов вырабатывать с помощью энергии атома порядка 500 МВт электричества, а к 2040-м годам — в районе 7—8 ГВт. Ещё через пару десятилетий власти страны рассчитывают выйти на значение в 35 ГВт и выше. Собственно, тогда и понадобится строительство крупных энергоблоков на основе реакторов типа ВВЭР, ну или тех, которые будут актуальны к этому весьма отдалённому на сегодняшний день будущему.

#россия #экономика #техника #промышленность #наука #энергетика #атомная энергетика #индонезия
