Эксперимент удался, теперь плавучих АЭС будет становиться больше.

Первая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» как эксперимент полностью удалась, и вот теперь подобные станции будут выпускаться если не серийно, то уже точно не в единичных экземплярах. И вот, пресс-служба госкорпорации «Росатом» отчиталась об изготовлении предприятием «ЗиО-Подольск» первого реактора РИТМ-200С для головного плавучего атомного энергоблока ПЭБ-106, который в перспективе будет работать на Дальнем Востоке.

Источник изображения: «Росатом».

Цель данного проекта в том, чтобы обеспечивать энергией дальневосточный медный кластер. Что до реактора РИТМ-200С, то это модифицированная версия хорошо известного судового реактора РИТМ-200. Мощность версий реактора с индексом «С» составляет 58 МВт. Всего головной энергоблок ПЭБ-106 будет состоять из двух таких реакторов.

Смысл плавучих атомных электростанций достаточно прост: обеспечивать энергией удалённые населённые пункты и промышленные предприятия, куда «тянуть» линии электропередач и теплотрассы экономически нецелесообразно.