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Минцифры планирует заставить владельцев сайтов подтверждать личность через «Госуслуги»
Хостинг-провайдеры скоро могут внедрить идентификацию своих клиентов
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минцифры ведёт переговоры с хостинг-провайдерами по поводу внедрения идентификации их клиентов посредством «Госуслуг». Такие требования уже существуют для доменов .ru, .рф и .su. Что касается пользователей хостингов, у них есть выбор между электронной почтой или платежами через карту банков из России. По мнению регулятора, у каждого выделенного IP-адреса должен быть подтверждённый аккаунт.

Изображение: ChatGPT

Эксперты полагают, что после вступления новых правил в силу российские хостинг-провайдеры могут потерять от 20% до 35% клиентов среди физических лиц, независимых разработчиков и студентов. Они могут перебраться на иностранные хостинги, на которые российская юрисдикция не распространяется. Крупные клиенты работают по договорам, и верификация для них ничего не изменит.

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Зато проблемы в виде потери доступа к услугам российских хостингов могут возникнуть у иностранцев. Некоторые из них не смогут продлить или перенести домены, и для них выходом может стать передача доменов посредникам или российским компаниям.

#россия #интернет #рунет #госуслуги #провайдеры #сайты #хостинг
Источник: kommersant.ru
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