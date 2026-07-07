Информация о подобных планах и лимите в 15 ГБ иностранного трафика появлялась в марте

Во время пленарного заседания в Государственной Думе заместитель главы Минцифры РФ Иван Лебедев сообщил, что российские операторы мобильной связи не будут брать дополнительную плату за доступ к заграничным интернет-ресурсам.

Изображение: Gemini

Весной появились сведения о том, что подобная плата будет введена осенью или даже в августе. Тогда издание Forbes со ссылками на свои источники утверждало, что с целью борьбы с использованием сервисов VPN власти собираются заставить провайдеров ограничить объём доступного абонентам зарубежного трафика и взимать дополнительную плату при превышении лимита в 15 ГБ в месяц. Издание «Ведомости» в апреле писало, что провайдеры попросили у Минцифры отсрочку, поскольку необходимо было время на техническую реализацию этого решения.

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Возможно, эта реализация в итоге оказалась недостижимой, после чего от данной меры решено было отказаться.