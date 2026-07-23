По итогам 2026 года падение может составлять 5–10%

Издание «Ведомости» со ссылкой на российских операторов мобильной связи рассказывает о падении популярности мобильного интернета в ряде регионов страны. Представители «СберМобайла» сообщили, что по итогам первых шести месяцев 2026 года снижение объёма мобильного трафика составило 22%. Есть регионы, где падение превысило 40%, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронежская и Ивановская области. В столице и области мобильный трафик уменьшился на 30%, тогда как в Санкт-Петербурге и области падение составило 18%.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ привёл статистику, согласно которой в конце 2025 года 171,8 млн абонентов выходили в интернет через мобильное подключение. Из этого значения на долю физических лиц приходится 92,7%, они потребляют 93,6% трафика, общий объём которого равен 46,1 Эбайт.

Изображение: ChatGPT

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Операторы мобильной связи T2 и «Билайн» по итогам прошлого года зафиксировали небольшое увеличение мобильного трафика в пересчёте на одного абонента по сравнению с показателем годом ранее. В сети Т-Мобайл абоненты в среднем потребляли 25 ГБ за год, с тех пор заметного падения там не наблюдается.

Одной из причин сокращения мобильного трафика можно назвать многочисленные блокировки и ограничения, которые в этом году особенно часто наблюдаются в крупных городах и регионах страны.