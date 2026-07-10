Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Иностранные SIM-карты перестали давать доступ к заблокированным в России ресурсам
Количество пользователей таких карт составляет около 500 тысяч человек
реклама

Издание «Известия» сообщает, что SIM-карты зарубежных операторов в России больше не позволяют заходить на официально запрещённые в стране интернет-ресурсы. Это не относится к тем сайтам, которые самостоятельно запрещают заходить с IP-адресов из России, как ChatGPT.

Об этом рассказали два инсайдера из телекоммуникационной отрасли. Представители Минцифры сообщили, что режим фильтрации для роумингового трафика такой же, как и для любого другого в местных сетях.

Изображение: ChatGPT

реклама

Популярность заграничных SIM-карт в стране начала повышаться в 2022 году, поскольку через них абоненты могли регистрироваться в официально недоступных в стране сервисах и работать с иностранными банками. Mobile Research Group оценивает количество подобных SIM-карт на руках у жителей страны примерно в 2 млн. Регулярно для работы в интернете используется 500 тысяч из них.

По словам специалистов, в настоящее время трафик обрабатывается по российским правилам, когда он физически находится в стране. Другая страна регистрации SIM-карты в этом случае не помогает.

#россия #интернет #рунет #известия #sim-карты
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Космические силы США приняли на вооружение мобильную РЭБ Meadowlands для подавления спутников
Valve выпустила стабильную версию слоя совместимости Proton 11-1 с поддержкой дилогии Dino Crisis
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия

Популярные статьи

Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter