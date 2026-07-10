Количество пользователей таких карт составляет около 500 тысяч человек

Издание «Известия» сообщает, что SIM-карты зарубежных операторов в России больше не позволяют заходить на официально запрещённые в стране интернет-ресурсы. Это не относится к тем сайтам, которые самостоятельно запрещают заходить с IP-адресов из России, как ChatGPT.

Об этом рассказали два инсайдера из телекоммуникационной отрасли. Представители Минцифры сообщили, что режим фильтрации для роумингового трафика такой же, как и для любого другого в местных сетях.

Изображение: ChatGPT

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Популярность заграничных SIM-карт в стране начала повышаться в 2022 году, поскольку через них абоненты могли регистрироваться в официально недоступных в стране сервисах и работать с иностранными банками. Mobile Research Group оценивает количество подобных SIM-карт на руках у жителей страны примерно в 2 млн. Регулярно для работы в интернете используется 500 тысяч из них.

По словам специалистов, в настоящее время трафик обрабатывается по российским правилам, когда он физически находится в стране. Другая страна регистрации SIM-карты в этом случае не помогает.