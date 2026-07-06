ИИ позволяет операторам оптимизировать работу сетей для повышения стабильности и пропускной способности соединения

Операторы мобильной связи в России собираются увеличить скорость доступа в интернет благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Они уверены, что распределение трафика на основе ИИ может сделать работу сетей стабильнее и увеличить пропускную способность на 20–30%. Задержки при передаче данных могут быть сокращены почти вдвое. В будущем это поспособствует более быстрой работе сетей 5G.

Подобный прирост скорости станет доступным благодаря анализу работы сетей в реальном времени. Фиксируя нагрузку, ИИ будет направлять трафик на менее загруженные базовые станции. Это позволит получить более быстрый доступ в интернет без необходимости увеличивать количество базовых станций и делать другие вложения в инфраструктуру.

Изображение: Gemini

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В Минцифры рассказали, что стратегия развития мобильных сетей до 2035 года содержит планы по внедрению национальных ИИ-платформ для управления сетями. Они будут заниматься динамическим распределением частот и прогнозированием нагрузки. Пилотные проекты уже запущены, и в них наблюдается увеличение скорости и снижение задержек.

Также ИИ будет помогать в определении звонков мошенников, защищать от DDoS-атак, повышать эффективность энергопотребления оборудования и заниматься устранением сбоев в работе сетей. В результате существующие сети LTE станут работать более эффективно, но настоящий скачок в качестве связи может принести только появление сетей следующего поколения.