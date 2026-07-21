Лагерь относится ко второй половине II века н. э. и мог использоваться во время Маркоманнских войн

Раскопки археологов на юго-западе Словакии позволили найти римский военный лагерь площадью 7,4 га. Здесь найдены человеческие останки, монеты, оружие, доспехи, следы обуви. Лагерь датируется второй половиной II века н. э., временами Маркоманнских войн, когда император Марк Аврелий отправил римские армии к северу от Дуная.

Изображение: АРУ САС-М. Рутткей, М. К., М. Чебен, MH Invest

Находку сделали в южной части планируемого индустриального парка Шураны при исследовании территории площадью свыше 150 га. Речь идёт не о временном сооружении, а о полноценной укреплённой базе для проведения военной кампании. На это указывают оборонительные рвы, земляные валы и контролируемые входы.

Изображение: АРУ САС-М. Рутткей, М. К., М. Чебен, MH Invest

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В данном случае лагерь не имеет привычной для римских военных объектов прямоугольной планировки. Он не имеет чёткой формы, хотя археологи смогли определить основные объекты.

Изображение: АРУ САС-М. Рутткей, М. К., М. Чебен, MH Invest

Найденные останки могут принадлежать римским солдатам, хотя это ещё предстоит подтвердить при помощи биологического анализа. Множество найденных предметов римского военного снаряжения говорят в пользу этой версии. В их число входят наконечники копий, стрел, фрагменты шлемов, легионерские броши, фрагменты сегментированных пластинчатых доспехов и чешуйчатых доспехов.

Изображение: АРУ САС-М. Рутткей, М. К., М. Чебен, MH Invest

Этот лагерь был основан в один из наиболее сложных периодов правления Марка Аврелия. Маркоманнские войны шли в период 166–180 гг. н. э. и представляли собой противостояние с несколькими германскими и сарматскими народами вдоль дунайской границы.