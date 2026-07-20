Археологи обнаружили следы быта древних жителей горнодобывающего района Испании

Изучение древнего поселения шахтёров Урия на юго-западе Испании археологами привело к обнаружению подошв сплетённых из травы эспарто сандалий. Радиоуглеродный анализ показал их возраст не менее 2300 лет, ещё до установления в этом регионе римского господства.

Изображение: Бустаманте-Альварес и др., 2026 г.

Сектор Нуэво Филон Норте 1 в Риотинто в Уэльве является одним из наиболее важных горнодобывающих районов Иберийского полуострова. Раскопки также привели к находке металлургической мастерской середины I века н. э. В её состав входили 10 печей, 4 рабочие зоны и 16 помещений с неизвестным предназначением.

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Сандалии нашли в золе в помещении для утилизации материалов вместе с другими изношенными предметами повседневного обихода. Также нашли корзины и верёвки из растительных волокон.

Изображение: Бустаманте-Альварес и др., 2026 г.

Сандалии имеют разный возраст. Один образец датируется ранним римским периодом, между 28 и 124 годами н. э. Второй относится к позднему железному веку, 360–205 гг. до н. э. Третий датируется приблизительно между 175 и 56 годами до н. э. Таким образом, доказана активность этого места примерно с 382 г. до н. э. по 201 г. н. э.

Изображение: Бустаманте-Альварес и др., 2026 г.

Микроскопическое исследование выявило материал Stipa tenacissima. Это жёсткая трава, известная также как эспарто. Длина сандалий варьируется от 17 до 25 см. Исследователи разделили их на маленькие, средние и большие. Анализ показал, что в наиболее уязвимых частях подошвы использовались прочные шнуры, тогда как в местах с необходимостью свободы движений применялись гибкие волокна. Это говорит о тщательности планировки обуви и технических навыках мастеров.