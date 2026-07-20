Изучение древнего поселения шахтёров Урия на юго-западе Испании археологами привело к обнаружению подошв сплетённых из травы эспарто сандалий. Радиоуглеродный анализ показал их возраст не менее 2300 лет, ещё до установления в этом регионе римского господства.
Сектор Нуэво Филон Норте 1 в Риотинто в Уэльве является одним из наиболее важных горнодобывающих районов Иберийского полуострова. Раскопки также привели к находке металлургической мастерской середины I века н. э. В её состав входили 10 печей, 4 рабочие зоны и 16 помещений с неизвестным предназначением.
Сандалии нашли в золе в помещении для утилизации материалов вместе с другими изношенными предметами повседневного обихода. Также нашли корзины и верёвки из растительных волокон.
Сандалии имеют разный возраст. Один образец датируется ранним римским периодом, между 28 и 124 годами н. э. Второй относится к позднему железному веку, 360–205 гг. до н. э. Третий датируется приблизительно между 175 и 56 годами до н. э. Таким образом, доказана активность этого места примерно с 382 г. до н. э. по 201 г. н. э.
Микроскопическое исследование выявило материал Stipa tenacissima. Это жёсткая трава, известная также как эспарто. Длина сандалий варьируется от 17 до 25 см. Исследователи разделили их на маленькие, средние и большие. Анализ показал, что в наиболее уязвимых частях подошвы использовались прочные шнуры, тогда как в местах с необходимостью свободы движений применялись гибкие волокна. Это говорит о тщательности планировки обуви и технических навыках мастеров.