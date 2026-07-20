В монастыре на берегу реки Темзы могли лечить людей с неизлечимыми болезнями и серьёзными травмами

Археологи из Университета Рединга во время раскопок в аббатстве Кукхэм в Беркшире нашли останки людей с признаками туберкулёза, рака, тяжёлых инфекций и травм. Эти захоронения относятся к VIII и IX векам, тогда как первые больницы появились на 200 лет позже. Может оказаться, что англосаксонский монастырь на берегу Темзы стал пристанищем для больных.

Аббатство Кукхэм повторно открыли в 2021 году после того, как не могли определить его местоположение на протяжении нескольких сотен лет. Здесь обнаружили колодцы и остатки одной из наиболее ранних водяных мельниц Англии.

Изображение: Университет Рединга

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Всего найдено примерно 80 захоронений и проанализированы останки 23 человек. У девяти есть свидетельства связанных с несчастными случаями травм, у одного наблюдаются следы операции на черепе, у двух — связанные с опухолями костные изменения. Также есть свидетельства остеоартроза, нарушения развития и ограниченной подвижности. У нескольких человек обнаружены свидетельства пролежней.

В настоящее время исследователи анализируют древнюю ДНК и сохранившиеся в зубах и костях химические сигнатуры. Это должно выявить биологические связи, географическое происхождение, диету и болезни людей. Так можно будет понять, идёт ли речь о местном сообществе или пациентах из более отдалённых мест.

Изображение: Университет Рединга

Раскопки будут продолжаться, и учёные постараются определить, было ли аббатство Кукхэм просто религиозным поселением с лазаретом или одним из самых ранних организованных центров по уходу за больными в Англии.